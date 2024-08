Mamá de Gala Montes arremete en contra de Sabine Moussier: "p*ta ella y su hija"

Crista, mamá de Gala Montes, reaccionó molesta, luego de que Sabine Moussier dijera que su hija provenía de "la escuelita de las prostitutas", por lo que le envió un mensaje, asegurándole que no le tiene miedo y no permitirá que se exprese despectivamente de la joven.

La mamá de Gala fue captada a su arribo a la Ciudad de México, luego de visitar la ciudad de Miami, para conceder algunas entrevistas para Univisión.

Nerviosa, por enfrentarse a las cámaras y micrófonos debido a que no es una figura pública, destacó que, pese a que no ha llegado a una reconciliación con Gala, tiene la seguridad de que su hija le concederá el perdón y volverán a unirse cuando salga del reality.

"La habrá, porque soy la mamá, tarde que temprano se tiene que reconciliar conmigo; estábamos enojadas, esperemos que este aislamiento que tiene sirva para componer las cosas, yo estoy poniendo todo de mi parte, es mi hija, la amo".

Montes también reconoció que no le ha gustado muchos de los comentarios que su hija ha hecho acerca de ella dentro de la casa. Sin embargo, precisó que su amor es incondicional y tratará de ser quien se encargue de apaciguar los problemas por los que se distanciaron.

Por este motivo, doña Crista destacó que seguirá dando la cara por su hija de aquellas personas que la han agredido dentro del reality, pues a pesar de que la joven se ha mostrado con gran fortaleza, dijo que no está sóla, ya que tiene "mucha madre" para defenderla.

Fue entonces que arremetió en contra de Moussier, que ha hablado muy mal de la joven actriz, como cuando sugirió que tenía comportamientos equiparables a los de una trabajadora sexual.

"¿Para qué se mete conmigo?, que no se meta conmigo y discúlpenme, pero no le va a decir p*ta a mi hija, p*ta su hija, p*ta ella y su hija, y aquí estoy ¿eh?, no me rajo, sabe perfectamente que todo México la está viendo, ¿por qué usa esa palabra?, con mi hija no se mete a nadie", destacó.

La mamá de Gala pide a Sabine que, al salir del show, sostenga sus palabra frente a ella, pues no le teme.

"Que me lo diga en la cara, Sabine, si viene un ferrocarril yo me pongo, no me voy a poner (frente) a Sabine, por Dios... pinch* piruja, me enoja, me molesta, ¿cómo se mete con ella?", puntualizó.

Finalmente, Montes considera la posibilidad de asistir a terapia junto a sus dos hijas; Beba y Gala, cuando solucionen sus diferencias.

