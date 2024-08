Productora de "Hoy" responde a "team tierra", tras insinuar que nadie en el matutino soporta a Arath

Andrea Rodríguez, productora de "Hoy", responde a los integrantes de "La casa de los famosos" que anoche sugirieron que la relación que existe entre Arath de la Torre y el elenco del matutino es problemática; lamentó que muchas de las personas que están desatando estos rumores, han obtenido visibilidad gracias a que fueron invitados al programa.

Anoche, el "team tierra" se reunió en su habitación para hablar acerca de la personalidad de Arath de la Torre, integrante del equipo contrario ("team mar").

Adrián Marcelo preguntó a sus compañeros acerca de la supuesta ocasión en la que de la Torre se fracturó una clavícula, en un arranque de ira.

Aunque el comentario fue omitido por las y los presentes, el regio insistió y se cuestionó el motivo por el que Arath continúa trabajando para la televisora, pues aseguró que le han comentado que es una persona non grata para varias personas de Televisa.

"Sí es agradable, no entiendo por qué... como que en tele y en los pasillos (de Televisa) este señor no es tan querido", expresó.

Mariana Echeverría intervino y comentó:

"(Ni en los pasillos), ni en los foros".

El norteño se mostró extrañado, pues consideró que, cuando quiere, Arath puede ser una persona muy agradable.

Fue ahí cuando Mariana comentó que, en realidad, ninguna de las personas que trabajan en "Hoy" le hablan al conductor, debido a que supuestamente es muy difícil de tratar y, Agustín Fernández, respaldó lo dicho por la concursante.

"A ver, aguántalo 10 años de programa...".

"Que se aísla mucho", expresó Agustín.

"No, está aislado porque nadie lo quiere", lo corrigió Mariana. "Está solo porque no puede convivir, o sea a Arath, no lo soportan", murmuró.

El tema de "Hoy" quedó ahí y Adrián Marcelo prosiguió con la charla, comentando que es casi imposible sostener una conversación con el conductor, sin que esta se concentre únicamente en sus vivencias y disertaciones.

Sin embargo, esta conversación no pasó desapercibida para Andrea Rodríguez, que ha mostrado abiertamente su apoyo a Arath, desde que comenzó el reality.

La productora no sólo compartió una publicación con el hashtag "#teamarath", sino que escribió un mensaje en relación a lo dicho por Mariana y Agustín, lamentado que, al ser personas que el matutino les ha abierto las puertas, se refieran a su producción de la forma en como lo hicieron.

"Ser invitado del programa es un privilegio, por este espacio han desfilado estrellas nacionales e internacionales durante más de 26 años. que lástima ver expresiones de burla de personas que lo único que tuvieron de nosotros fue apoyo, ni modo... caras vemos...".

A la postre, usuarias y usuarios piden a Rodríguez cerrar las puertas del matutino a los integrantes de team tierra y no vuelvan a ser invitados a ninguna de sus emisiones.

