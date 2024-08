"Potro", al margen de las acusaciones de violencia contra "La Casa de los Famosos": "no me competen"

Para "Potro" su salida de "La casa de los famosos México", ahora que algunos de sus habitantes han sido señalados de conductas como bullying y violencia de género, llegó en el momento justo.

Y es que, en entrevista para EL UNIVERSAL, confesó que la tensión que se vive al interior de la casa pudo haberle hecho mostrar su peor cara al público: "las cosas pasan por algo. Si hubiera permanecido dentro de la casa, habría caído en provocaciones y hubiera salido una versión que no me gustaría. Voy a aportar más estando afuera que dentro”.

Luis, nombre real del influencer, se convirtió, el domingo pasado, en el tercer eliminado del reality. La gala resultó completamente atípica, pues por primera vez todos los integrantes fueron nominados por participar en un complot.

Durante las tres semanas que el ex-Shore permaneció en la competencia, mucho se habló de su cercanía con Adrián Marcelo, el personaje más polémico de toda la temporada. En diferentes ocasiones, Marcelo ha sido señalado de bullying, violencia psicológica y contra las mujeres por los fuertes comentarios contra la actriz Gala Montes; sin embargo, al ser cuestionado sobre si seguirá apoyando a su amigo, "Potro" prefirió no hablar del tema:

“Yo te puedo hablar de mí experiencia, los dos (Gala y Adrián) tienen puntos a favor, pero el tiempo es el que me va a dar la razón. Yo sólo puedo contestar por mí, no puedo meter las manos al fuego por absolutamente nadie, menos si no se pueden defender”.

Asimismo, se mantuvo al margen de los señalamientos que el público, algunas celebridades y organizaciones, como A favor de lo mejor, han hecho sobre el programa, tachándolo de normalizar la violencia y la misoginia.

“Yo no voy a hablar si están normalizando o no esos asuntos; son otros problemas que ni siquiera me competen a mí”, agregó.

Sobre su relación con el youtuber, no sabe si fue o no manipulado; pero está convencido de que si tomó ciertas decisiones, fue porque en su momento creyó que eran las correctas: “pensé que era lo que tenía que hacer y no me arrepiento en lo absoluto".

Aunque aún no ha visto muchas de las cosas que sucedieron durante su encierro, pues sigue incomunicado, la poca información que ha recibido lo ha sorprendido enormemente; por ejemplo, el hecho de que Adrián sea considerado como es el gran villano de la temporada, una imagen que, sin duda, terminará por arrebatarle el triunfo: "siempre ganan los buenos. (Yo) estaba en el lado equivocado”.

“Todos son grandes manipuladores, era una de las cualidades necesarias para poder estar en un formato así, todos son grandes estrategas, muy egocéntricos, incluyéndome, todos manipulan y son hipócritas en algún punto del programa”.

Por último, admitió que no se esperaba salir tan pronto y pidió al público no dejarse llevar, ya que lo que él vivió al interior del programa, es completamente diferente a lo que pasa afuera: “todos son grandes manipuladores, era una de las cualidades necesarias para poder estar en un formato así. Todos son grandes estrategas, muy egocéntricos; incluyéndome. Todos manipulan y son hipócritas en algún punto del programa”, finalizó.

