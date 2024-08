Luis Potro Caballero se convierte en el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México

Después de una intensa votación y 32 millones de votos, Luis Potro Caballero se convirtió en el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2024.

Esta semana en LCDLFM, Adrián Marcelo ha sido el centro de una polémica luego de que la Secretaría de las Mujeres de la CDMX lo señalara por violencia de género en contra de Gala Montes.

Desde la salida de Shanik Berman, las alianzas dentro de la casa se han consolidado aún más. Por un lado, tenemos al Sindicato, un grupo que sigue demostrando que son capaces de realizar estrategias para continuar en el juego, por otro lado, está el Cuarto Mar, liderado por Karime y Arath de la Torre, quienes ya se ven más consolidados y empiezan a ganar terreno en las estrategias.

En esta tercera semana, los habitantes se enfrentaron a una situación inédita: todos fueron nominados para la eliminación. Esta decisión fue consecuencia directa de la violación de una de las reglas del juego, que prohíbe a los concursantes ponerse de acuerdo en los votos.

Dentro de este posicionamiento en donde todos los habitantes estaban nominados, Arath de la Torre nominó a Adrián Marcelo, recordándole los insultos que dirigió a Gala por su salud mental: “Me sorprende mucho tu actitud, yo estoy en paz. Que bueno que estudiaste psicología, pero creo que como tú lo dices, no empatizamos. No solo me ofendiste a mí, ofendiste a mucha gente que tiene esta enfermedad que yo tengo y tú sabes como psicólogo todo lo que esto implica”. Este también lo eligió a él, devolviéndole el golpe: "Me das miedo, me produces un poco de tristeza y hasta lástima”.

Así fueron regresando a La Casa

Gala Montes

Ricardo Peralta

Agustín Fernández

Arath de la Torre

Karime Pindter

Mariana Echeverría

Adrián Marcelo

Gomita

Sian Chiong

Briggitte Bozzo

Mario Bezares, Sabine Moussier y Potro Caballero entraron a la puerta giratoria, siendo la actriz la primera en salir. Al final, se dio a conocer que el ex Acapulco Shore era el eliminado, por lo que Mario Bezares logró regresar, haciendo que el cuarto Mar estallará de felicidad antes la noticia y dejando en shock a sus demás compañeros.