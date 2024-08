"El Potro" reconoce que salir de "La casa de los famosos" fue lo mejor que le pudo pasar

Luis "el Potro" Caballero reconoce que se encuentra en shock ahora que conoce la opinión que el público tiene sobre "La casa de los famosos", y los integrantes del "team tierra", que dentro de la casa creen ser los favoritos de la audiencia, por lo que destacó que lo mejor que le pudo pasar fue salir del reality y tener la oportunidad de limpiar su imagen.

El exintegrante de la casa visitó el estudio de "Hoy", donde habló de su experiencia en el reality, así como lo sorprendido que está de percatarse que él y sus compañeros tienen una noción muy distinta de la preferencia que el público tiene hacia sus compañeras y compañeros que siguen en la contienda por los 4 millones de pesos.

"Es un balde de agua fría porque la realidad que yo viví, estando dentro de la casa, es completamente diferente a la que estoy viendo, la neta... hay situaciones que sí me dan pena, me dan vergüenza, ¿por qué no me di cuenta de eso?, expresó.

Lee también: Productora de "Hoy" responde a "team tierra", tras insinuar que nadie en el matutino soporta a Arath

El influencer no pudo negar que, debido a la desaprobación que está generando el comportamiento de algunas y algunos habitantes de la casa, su salida se ha convertido en un beneficio.

"Lo mejor que me pudo haber pasado, viendo la situación, es haber sido eliminado, me sacó de onda porque yo viví otro reality, pero qué bueno", precisó.

Sincerándose, señaló que su ego le jugó traición cuando llegó a jactarse que él tenía más apoyo de parte del público que Mario Bezares y Arath de la Torre, pues ahora es consciente de que son dos de los integrantes por las que más se ha votado.

"Asumo la responsabilidad absoluta, por esto estoy aquí, pequé de soberbia, de ególatra, quedé con cara de payaso, el que ríe al último, ríe mejor".

Pese a todo el caso, el Potro sigue creyendo que perteneció al equipo correcto en el que tenía que estar, pues a pesar que en principio estaba en la habitación de "Mar", se aferró a hacer cambio al cuarto "Tierra".

"Sí sentí (que era el equipo correcto), yo hice mi estrategia antes de entrar, conforme iban revelando a los habitantes cada semana; yo ví a Adrián, Ricardo Peralta,todos estos que son fenómenos digitales, y dije ´esto depende 100 por ciento de la votación digital y al interacción del público, ellos la tienen´, pero ´oh, sorpresa´, subestimé".

Lee también: "Potro", al margen de las acusaciones de violencia contra "La Casa de los Famosos": "no me competen"

Potro aceptó que, ahora que le fue devuelto tu celular, toma con gran humor los memes que han hecho de él y su inesperada eliminación, ya que llegó a considerar que, si bien, no sería el ganador, podría llegar lejos.

"Yo sabía que podía llegar lejos, dije ´voy a llegar muy lejos´, pero sabía que no iba a ganar", destacó.

También confió que su esposa, Fernanda de la Mora, le externó que hizo un gran trabajo, lo que le causó gran orgullo, pues en otras épocas habría reaccionado de forma agresiva o confrontativa a los problemas que, con los años, ha aprendido a manejar de forma mucho más pasiva.

melc