En fechas recientes Sabine Moussier ha sido objeto de atención mediática, no sólo porque es la quinta eliminada de "La casa de los famosos México", sino porque es la única participante de este reality show que ha expresado abiertamente sus problemas financieros.

Uno de los mayores temores de la actriz se cumplió: perdió la competencia y no logró llevarse a su bolsa los cuatro millones de pesos que estaban en juego, una suma de dinero que había declarado necesitar con urgencia.

“Antes de entrar aquí no podía irme de shopping, vacas flacas, no ahorré en mi vida por gastármelo todo en el shopping, me quedé sin nada”, comentó dentro del juego.

La villana de telenovelas le dijo a Maxime Woodsine antes de empezar el relaity que aceptó participar por varias razones: para mantener a sus dos hijos Camila y Paulo, además porque ya no tenía la exclusividad en Televisa.

En una ocasión comentó dentro del encierro que le pidió prestado dinero a su mamá, debido a que tenía problemas económicos originados no sólo por conflictos con el papá de sus hijos, sino por operaciones, afectaciones que tiene en la cadera.

Otra razón por la que tiene deudas es porque su mamá tiene cáncer y requiere del dinero para pagar los tratamientos, por si fuera poco le llegó a prestar dinero a sus vecinas, quienes no se lo devolvieron a pesar de que lo necesita para pagarle los estudios en el extranjero a su hija.

Ante esta situación la artista reveló que tuvo que vender su automóvil para tener que comer durante el mes.

“Me quedé sin nada, hasta mi camioneta, todo. Yo tenía mi súper carrazo del cual tuve que pagar 200 mil pesos más y perdí todo. Perdí el patrimonio, casi todo, primero con los problemas del papá de mis hijos, luego volví a rehacer y a perder con las enfermedades.

“Hubo un tiempo en que no tenía ni para la luz, le presté dinero a una amiga y no me lo devolvió; el carro lo malbaraté con tal de tener para comer ese mes, todo terminó mal”.

Comentó que su expareja Jorge Peralta, le prestó dinero pero no alcanzó a cubrir la deuda, “debía hasta en la peluquería”.

¿Quién es Jorge Peralta, exesposo de Sabine Moussier?

Su exesposo y padre de sus hijos Jorge Alejandro Peralta Casal es un empresario chileno con quien Sabine contrajo matrimonio en 2002. Durante su relación surgieron varios problemas, incluyendo engaños relacionados con su situación financiera; él no poseía el dinero que afirmaba tener.

La falta de honestidad de él provocó conflictos económicos y problemas legales, incluyendo acusaciones de fraude que eventualmente lo llevaron a prisión, hasta que ella le ayudó a salir.

Lee también: Sabine Moussier rompe el silencio sobre el presunto acoso de Sian y la polémica del cuarto Tierra

Para esto, Sabine pagó la deuda que tenía su exmarido gracias a la venta de un terreno y una camioneta con lo que pudo salir de prisión, pues en el 2009 Sherlyn lo demandó por 2.6 millones de pesos.

Tras esto, su ex se ha alejado de la vida de ella y de sus hijos, por lo que tampoco le ha dado pensión.

“Su papá no vive en México, hace muchísimos años desapareció, él hizo su vida y yo la mía, él metió la pata, hizo cosas muy fuertes y feas, lo encarcelaron”, comentó Sabine en el programa “Secretos de villanas”.

rad