La segunda temporada de "La casa de los famosos México" se ha convertido en el programa más visto y el más polémico del país. Aunque ha roto récord de audiencia y de reproducciones en las redes sociales, sobre sus transmisiones pesan acusaciones de violencia de género, violencia psicológica, bullying y más recientemente de presunto acoso.

Fueron los usuarios y fans del reality quienes, a través de las plataformas digitales, señalaron al actor Sian Chiong de tener comportamientos indebidos con algunas de sus compañeras, los cuales incluyen tocamientos y señas inapropiadas.

Una de las afectadas fue la actriz Sabine Moussier, quien este domingo se convirtió en la quinta eliminada del programa y tras su salida ya fue cuestionada al respecto.





La actriz es la quinta eliminada del reality show. Foto: Instagram.





Durante una entrevista con el programa de Maxine Woodside, la villana de telenovelas habló sobre lo que vivió al interior de la casa, incluyendo los acercamientos físicos del cubano:

"No está bien. Eso de que me 'arrimó' me lo dijo mi hija, yo no me di cuenta, pero sí era de que llegaba y el beso acá (señalando el cuello) y me agarraba la pompa... y cuando me hizo así dije: '¡aaaay!', porque claro que no está bien", dijo.

Pero Sabine no paró ahí, y, a pesar de que durante su encierro perteneció al cuarto Tierra, ahora decidió arremeter en su contra y en contra de las estrategias que han estado llevado a cabo.

"No está bien lo que está sucediendo en el cuarto Tierra, no está bien la manipulación... no está bien nada, absolutamente nada. Es lamentable lo que ha venido sucediendo y si yo tenía razones para querer hacer un tercer equipo o me la pensé para pasarme a Mar sin saber lo que pasaba realmente, es porque no me sentía agusto", agregó.





sabine hablando del acoso por parte de sian. lo dije muchas veces, prácticamente todos los días la tocaba así a pesar de que varias veces le pidió que se calmara y recordemos que ese wey sigue adentro y sigue teniendo esas actitudes con las mujeres#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/yZLhcHiXrA — mel (@cecisuxc) August 27, 2024





Si bien, Moussier es la primera participante en hablar sobre este tema, en las redes varios usuarios han pedido a la producción que se tome medidas en contra de Sian; incluso exigen su expulsión; y es que en otros programas con formatos similares, este tipo de actos han traído severas sanciones a los participantes, tal fue el caso de Big Brother Brasil, donde dos de los integrantes fueron eliminados de la competencia, incluso se inició una averiguación en su contra, tras haber tocado indebidamente a Dania Méndez.

