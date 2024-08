Sabine Moussier, conocida por sus icónicos papeles de villana, vivió su propia telenovela en el carrusel de la eliminación de “La Casa de los Famosos: México”. Todo empezó cuando Sabine, junto a Gala Montes, se dirigió al giratorio para saber su destino en el reality. Pero en lugar de sentarse como lo haría cualquier otra celebridad que espera su veredicto, decidió esconderse, probablemente esperando regresar con sus compañeros y al ver su destino, se mostró muy sorprendida, lo que provocó burlas en redes sociales.

Además, la cuenta oficial de VIX, que compartió el video con la frase: “Cuando pasas a RRHH para hablar de tu aumento, pero ya tienen tu finiquito listo”, lo que bastó para que los internautas inundaran las redes sociales con más burlas.

Lee también Adrián Marcelo: por fin, llegó el defensor del pueblo con sandalias Gucci

“¿Qué sabes de empatía?”, preguntan a Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo busca centrarse de nuevo en su trabajo actoral y, además de participar en la telenovela “La historia de Juana” en Televisa, recientemente se integró a la serie independiente “Valentina, mi amor especial”, que abordará el tema del autismo. La actriz dará vida a la madre de la protagonista, una joven superdotada y con autismo, en una historia que busca hablar de diversidad e inclusión. El problema es que los detractores no creen que la actriz sepa un ápice del tema, pues el año pasado se quejó en el aeropuerto de que los adultos mayores usen silla de ruedas para trasladarse, cuando supuestamente pueden caminar, y se salten las filas. “Si son viejitos no sean flojos”, les dijo. Ahora, no faltan las preguntas: “¿Les vas a pedir que no se queden callados?”, “¿Tú vas a hablar de empatía?”, la cuestionan en redes.





Cynthia Klitbo ha encarnado a algunas de las villanas más emblemáticas. Foto: Clasos





El teatro lleva al cine a Danna Paola

La industria teatral de México se ha convertido en los últimos 20 años en un semillero de talentos, algunos de los cuales han logrado renombre en el extranjero como Bianca Marroquín y Carlos Rivera, pero ahora ese talento brincará al cine con la participación de Danna y Ceci de la Cueva en el doblaje de la película “Wicked”, que tendrá su estreno el 21 de noviembre; esto se debe a la interpretación que ellas hicieron de Elphaba y Glinda, respectivamente, hace una década en la versión mexicana de este musical, montaje en el cual Danna se ganó el respeto del público y el gremio teatral gracias a su trabajo actoral y vocal dando vida a esta bruja esmeralda, justo cuando se dudaba de su capacidad para hacerlo.









Lee también Ni morbo, ni dramas, ni chisme como en "LCDLF"