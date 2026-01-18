Un fin de semana de noticias caóticas se ha llevado los memes de la semana después de que miles de personas fueran despertadas por la alerta sísmica el viernes pasado y que no pasara tanto tiempo para que a la red social X le tocara su momento de entrar en crisis.

El sismo del viernes

Fue a las 12:42 horas, cuando miles de personas en la Ciudad de México despertaron después del aviso de la alerta sísmica. La magnitud del sismo fue de 5.3 y, desde la plataforma de X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el sismo se registró a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Por supuesto que después del mal trago y la incertidumbre, en redes sociales hubo una ola de usuarios que tomaron la experiencia con humor: el clásico bolillo para el susto, la impresión tras oír la alarma, la dificultad para dormir de nuevo, el posteó de publicaciones alusivas al sismo y demás…

La caída de X

Uno pensaría qué después de la tempestad viene la calma. Pero este fin de semana demostró todo lo contrario y, sólo algunas horas después del sismo, en la mañana del viernes, miles de usuarios a nivel mundial reportaron la caída de la red social X.

Estas fallas se reportaron en la versión para móviles y equipos de escritorio de X. La página Downdetector reportó qué las fallas se registraron cerca de las 9:00 am del centro del país y siguieron en aumento.

Algo gracioso es que los memes en redes sociales fueron justo una de las mayores reacciones a la caída de X.

X :

Por la caída de X esta mañana, se especula que sea por Cloudflare.

💀

Like si a ti te funciona la app.

❤️#TioTendencias #ElonMusk pic.twitter.com/iUkS4ReIkF — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) January 16, 2026

Me adjudico la caída de X. pic.twitter.com/hG1b9TFs08 — DxnixlRxbrxck (@DRxbrxck) January 16, 2026

(Con información de Abdiel Sepúlveda y Nara Muñoz).

