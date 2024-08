Paty Navidad niega vínculos con el narco: enfrenta en vivo a Anabel Hernández

La actriz Paty Navidad encaró a Anabel Hernández en pleno programa en vivo, y negó tener vínculos con el narcotráfico, tal y como lo asegura la periodista en su libro "Las señoras del narco".

Navidad, visiblemente molesta, llamó mentirosa a Anabel y afirmó que de las tres historias en las que la involucra con el narco, sólo una es real, pero las otras dos no lo son.

"Pero hay otras dos historias que menciona que son completamente falsas; te invité en ese momento a que me mostraras las pruebas, creo que tu libro está basado en cosas que te dice, es un libro que está contado de forma tramposa 'me contaron, se dice, se rumora', no hay cómo me compruebes esas dos historias que son completamente mentira", comienza diciendo Navidad en el programa "La mesa caliente".

Anabel se defendió diciendo que "testimonios son prueba", pero Navidad reiteró en que es inocente y comentó que intentó, sin éxito denunciar a Anabel y su libro "Las señoras del narco".

"No me dedico al narcotráfico ni tengo un solo nexo como usted lo ha dicho, quise ponerle una demanda pero no puedo porque su libro está escrito de una manera chismosa, usted lo tiene que vender como cómic, como ciencia ficción o como chismes, usted revuelve verdades con mentiras, y al usted revolver verdades con mentiras se pierde todo el valor del libro".

Navidad la cuestionó sobre cuáles eran sus fuentes, porque entonces, dijo, "hay que investigarla a usted"; la ganadora de "Top Chef VIP 3" negó que le hayan regalado una residencia y joyas, "usted no me puede comprobar absolutamente nada", afirmó.

La actriz de 51 años cuestionó: "¿Quién es usted para juzgarme a mi, quién es usted para juzgar a muchas mujeres lo que hagan con sus vidas?"

La invitó a que si tantas pruebas dice tener, entonces haga las denuncias con las autoridades que las tiene que hacer en lugar de dedicarse a escribir "libros chismosos".

"La sigo retando para que usted me compruebe lo que dice", expresó Navidad visiblemente molesta.

En 2021, Anabel Hernández publicó: "Emma y las otras señoras del narco"; y en 2023 "Las señoras del narco: Amar en el infierno", donde menciona varios nombres de famosas, como Galilea Montijo, que supuestamente tuvieron un vínculo con el narcotráfico.

