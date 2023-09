Paty Navidad desmiente versión de Anabel Hernández sobre su encuentro con Arturo Beltrán Leyva

En su debut como youtuber la actriz Patricia Navidad aprovechó para confrontar a la escritora Anabel Hernández, quien escribió sobre ella en su nuevo libro "Las mujeres del narco" y la relacionó con uno de los capos más importantes: Arturo Beltrán Leyva.

Navidad aceptó que lo que la autora dice es una "verdad a medias" porque aunque si existió el encuentro que se narra en el capítulo "Cielo rojo" , desmintió detalles como el hecho de que ella haya asistido con escoltas y una camioneta blindada. "Iba con dos amigos", afirmó.

"Sí hay verdad, pero también hay inconsistencias", dijo Patricia, quien estuvo acompañada del periodista Luis Magaña, como invitado.

La también cantante detalló que fue después de uno de sus viajes a Culiacán, donde había estado haciendo labor benéfica para niños en situaciones vulnerables, cuando asistió a un bar en Polanco llamado "El canto", en un evento a beneficio del periodista Gerardo Alfaro, quien había sido diagnosticado con cáncer, cuando conoció a unas mujeres que dijeron ser originarias de Sinaloa, igual que ella, y le pidieron que las acompañara a cantarle a un tío que era su admirador.

"Había mucha gente del gremio y entre esa gente había una mesa de puras mujeres y yo estaba cantando, igual que Dulce y que muchas que estaban ahí... se acercaron a mí y me dijeron 'paisana, es que tenemos un tío que siempre ha querido conocerte, es tu fan y ahorita esta medio enfermo y es su cumpleaños, nos gustaría llevarte para una serenata", recordó Navidad.

Aceptó que, tal como dice el libro, fue engañada sobre que era el cumpleaños del señor a quien iba a cantarle y dijo que nunca le dijeron el nombre del festejado, sino hasta que ya estaba en la casa de él.

"Yo no sabía con quién iba, ni a donde; yo iba a hacer una labor humanitaria entonces ya entramos y es cuando empieza a salir personal de él, que sí eran personas con armas, obviamente dije no estoy en una función de circo o de cine, pero el que nada debe, nada teme y yo soy una persona de firmes convicciones y toda mi vida he defendido mi integridad y no tengo ningún problema en tratar a las personas como personas, si a mi se me respeta yo no voy por la vida juzgando, ni señalando", dijo.

En el libro se detalla que le ofrecieron 30 mil dólares, algo que no confirmó, pero sí aseguró que nunca ha vendido fechas privadas y que aunque al final le ofrecieron un pago más alto e incluso un coche, ella no aceptó nada.

"Nunca en mi vida he vendido fechas privadas y los que me han vendido fechas lo saben y los que contratan también lo saben porque he dicho que no... pero yo traía mi corazón abundante de que andaba haciendo labor humanitaria y ellas me ofrecieron a mí, me dicen 'te damos tanto', es más, lo que ofrecieron yo no lo cobraba ni por un concierto completo".

Y aunque aceptó que gran parte del relato fue verdad, como que al llegar durante la madrugada a casa de Leyva él ya estaba dormido y lo tuvieron que despertar y que después él le pidió que la acompañara a un cuarto donde se le insinuó, también dejó claro que no tuvo nada que ver con el narcotraficante e incluso le agradeció por haber respetado su negativa.

"Al señor le caí bien y posiblemente sí hubiera querido que pasara otra cosa, pero tengo que decirte que no pasó, a lo mejor si intentó, pero no pasó de ahí y de ahí salimos, él dijo: 'está bien'".

Finalmente retó a Hernández a que presente pruebas acerca de algunas de las aseveraciones que hace en su libro, mismas que Paty señaló como mentiras, como que ella era parte de un catálogo de artistas creado por Televisa en el que se ofrecía como dama de compañía por 700 mil pesos y que había salido con un narco que le regaló una residencia y muchas joyas.

"¿Cómo se atrevió a escribir esto? se la chamaquearon y yo sí le pido pruebas porque eso jamás existió y yo no voy a aceptar lo que jamás existió". "Usted se equivocó conmigo y como usted va a salir a hacer la presentación de su libro sería un lugar maravilloso para que usted muestre las pruebas que me acusan de estas dos cosas".

Y dijo que se asesoró legalmente para demandarla por difamación, pero sus abogados le indicaron que no podían hacer nada contra Anabel, porque la narración de su libro se basa en supuestos y fuentes no reveladas.

