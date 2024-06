Loaeza, Ferriz de Con y Alazraki ¿a “La casa de los famosos”?

“La casa de los famosos: México” está poniendo el ojo en otro sector de gente famosa para la segunda edición del reality de Televisa; no se trata de polémicos influencers o actores. Nos enteramos que ahora están en busca de personalidades como Carlos Alazraki, Pedro Ferriz de Con y Guadalupe Loaeza. Tras las fuertes críticas que estos personajes han hecho sobre Televisa, el posible ingreso de cualquiera de ellos garantizaría el éxito de esta nueva temporada. ¿Serían el team infierno?

Lee también Relajado y amable, sorprende actitud de Danny Ocean

Lourdes Munguía, la candidata ideal para suplir a Maribel Guardia

Una de las figuras más queridas del musical "Lagunilla, mi barrio", es Maribel Guardia, quien siempre ha recibido muestras de cariño y apoyo tanto de sus compañeros del elenco como del público, pero su tiempo está terminando en este montaje ya que la actriz está a punto de iniciar la grabación de una serie y deberá dejar el papel de Doña Lancha, aún el productor Alejandro Gou no ha anunciado quién se quedaría con el personaje, pero entre los nombres que suenan muy fuerte está Lourdes Munguía, quien es una de las grandes amigas de Maribel y además luce igual de espectacular que ella a sus más de 60 años.





Lourdes Munguía tomaría el lugar de Maribel Guardia en "Lagunilla mi barrio. Foto: Instagram





La pesadilla de Moisés Suárez que aún lo atormenta

Cada vez que estrena una obra de teatro o programa, Moisés Suárez se emociona, pero a la vez tiembla, pues le viene a la cabeza lo que le sucedió en 2003 y que es la pesadilla de cualquier actor: olvidar el diálogo o la letra de una canción. Cuando estuvo en “Regina: un musical para una nación que despierta”, con Lucero, literalmente se quedó sin palabras: “La orquesta me dio la introducción para una canción, pero se me olvidó la letra; la música en vivo empezó a tocar y yo sin saber qué decir, lo único que recordaba era la palabra ‘siempre’, porque en algún momento la canción decía eso; entonces lo único que canté era: ‘siempre, siempre, siempre’ y así un buen rato, hasta que me acordé el resto y terminé la pieza correctamente. Fue una experiencia nada agradable. El elenco estaba muerto de risa”.

Lee también ¡A 300 pesos, boletos para el show de Aerosmith… de 1994!