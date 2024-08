Paty Navidad recupera a sus fans con realities

La última vez que Patricia Navidad estuvo en un melodrama fue en 2019, cuando formó parte de la serie Por amar si ley, desde entonces, reconoce la actriz, los realities han sido su mejor plataforma para proyectar su carrera.

“Yo había dicho que ya no quería más realities pero sería mal agradecida, porque ahorita todo me lo están dando con una nueva reconexión con el público; después de varios años alejada del ojo público (no porque yo quisiera), entré a a La casa de los famosos donde fui la mayor ganadora, porque lo único que perdí fue el dinero, pero salí de ahí con el público que tenía antes, que pensé me había olvidado y no, más el público nuevo”, dice Navidad.

Es que en menos de un lustro, la también cantante ha participado ya en tres relities, MasterChef Celebrity (2021), La casa de los famosos (2023) y Top Chef VIP (2024), de este último se acaba de coronar como la máxima ganadora, haciéndose de un premio de 200 mil dólares.

“No me cabe la emoción en el pecho, porque como siempre lo he dicho, yo me siento una mujer ganadora, sin importar que pierda, porque es como más se aprende, y es lo que me ha venido sucediendo en las competencias, pero tenía muchas ganas de experimentar qué se sentía ganar y estoy muy feliz”.

Si bien Paty aseguró que el premio le cae muy bien, lo mejor para ella es volver a estar en contacto con la gente y el aprendizaje que sacó de esta experiencia, porque en esta temporada se vivió se todo, polémicas, pleitos, etcétera.

“La cocina no es nada más cocinar, ésta nos conecta directamente con nuestras emociones, con nuestra energía, con nuestra esencia, por eso tenemos que aprender a equilibrar nuestros pensamientos, para poder crear platillos maravillosos… pero no hay que olvidar que era un reality donde había un premio importante que todos queríamos ganar, porque todos los que estábamos ahí somos competitivos y las emociones se desbordaron”.

Para la actriz fue un honor haber llegado a la final como la única mujer, ya que peleó el primer lugar con El Niño Prodigio, José María Galeano y David Salomón, y aunque no se trataba de una competencia entre géneros, dice que sintió la responsabilidad de poner en alto al género femenino.

Si bien el premio que obtuvo fue de 200 mil dólares, Paty explica que no es suficiente para realizar uno de sus sueños, que es tener un restaurante, pero sí para hacer posible un proyecto que la tiene igual de entusiasmada.

“Tuve la fortuna de que me coronaron como ‘reina de las salsas’, entonces voy hacer un recetario con unas 33 salsas que la gente pueda preparar y pueda conocer parte de lo que hice en esta competencia. El título sería 33, porque es un número maestro, me gusta la numerología. La casa de los famosos fue la tercera temporada, igual Top Chef VIP, donde vine a aprender y evolucionar dentro de la cocina”.

Después de hacerse ganadora del trofeo de Top Chef VIP, dice que no descarta aceptar otro reality, aunque está abierta a nuevas invitaciones de trabajo.

“Estoy dispuesta a escuchar propuestas”.