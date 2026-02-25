Más Información

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz

México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Cuauhtémoc Cárdenas llama a “abrir diálogos” en marco de reforma electoral; “que las diferencias no se vuelvan enemistades”, pide

Cuauhtémoc Cárdenas llama a “abrir diálogos” en marco de reforma electoral; “que las diferencias no se vuelvan enemistades”, pide

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

Guerra interna por nuevo liderazgo, vaticinan especialistas tras muerte de "El Mencho"; nuevo líder del CJNG no será del círculo cercano

Guerra interna por nuevo liderazgo, vaticinan especialistas tras muerte de "El Mencho"; nuevo líder del CJNG no será del círculo cercano

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Secretaría de Seguridad Ciudadana descarta operación del CJNG en CDMX; criminales usan la capital para esconderse, afirma

Secretaría de Seguridad Ciudadana descarta operación del CJNG en CDMX; criminales usan la capital para esconderse, afirma

Una pregunta se abre para el director y dramaturgo David Olguín (Ciudad de México, 1963) con la puesta en escena de El zoológico de cristal, de Tennessee Williams: ¿En qué medida un corazón humano sirve de algo si no ha sufrido? La obra, asegura, indaga en el paso del tiempo y explora si el acto de recapitular, dar pasos atrás en la memoria, puede salvar de alguna manera a alguien. “Nos puede no atormentar necesariamente, sino confortar. Creo que la puesta en escena tiene ese dulzor tragicómico”.

Menciona un detalle contrastante: en la adaptación cinematográfica de El zoológico... con John Malkovich hay poco humor y mucha oscuridad. Mientras que en esta adaptación hay algo del espíritu nacional: El zoológico..., dice Olguín, es enormemente kafkiano: “Puede leerse como una gran broma tragicómica de la vida. Y eso es algo que es muy paradójico. La gente va, ríe y llora a la vez. Les pega a los viejos y le pega a los jóvenes. Esa es la virtud que tiene la puesta en escena”.

Olguín cuenta que se llevó una gran sorpresa cuando empezó a cotejar el original de la traducción de Losada, una traducción de finales de los años cincuenta, con el original de Tennessee Williams: “Había una enorme cantidad de material no traducido”.

“Evidentemente durante años leímos a un Tennessee Williams, en El zoológico de cristal, editado para una puesta en escena que se hizo en Buenos Aires; por otro lado, unas notas de producción que yo sentía que no le hacían honor a su original y a las ideas que están en el original, donde justamente ataca la idea de realismo y donde permite pasar la puesta en escena por el matiz de la memoria, utilizar recursos que son propios de lo que él llama un teatro plástico e inclusive elementos brechtianos. Es decir, una lectura o una posibilidad de El zoológico de cristal que justamente empieza a dar la opción, para quien lo fuera a montar, de utilizar un lenguaje mucho más radical o contemporáneo, digamos. Eso es en lo que nos abocamos nosotros, en primera instancia, a investigar cuando surgió la idea de hacer la obra”.

El acento, en términos de dirección, fue apostar no sólo al relato y la anécdota, sino a la construcción de una atmósfera: “La atmósfera tenía que ver con asociaciones poéticas interiores, tanto a nivel de los actores como del material visual con el que cobijamos esta historia”. Una alusión, continúa, a las distorsiones que hace la memoria y a imágenes metafóricas como como la de un departamento encallado en una playa, que puede ser el Arca de Noé o una casa-Jonás que fue devorada por una ballena.

Es la segunda colaboración de El Milagro y Compagnie Comala. Está en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario hasta el 24 de abril.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]