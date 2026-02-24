El Centro de Estudios sobre la Mujer de la Academia Nacional de Historia y Geografía que patrocina la Universidad Nacional Autónoma de México, ha otorgado a la escritora y periodista Adriana Malvido el Premio la Reina Roja de Palenque 2026.

El galardón que la Academia instituyó el año pasado como parte de las actividades para conmemorar El Día Internacional de la Mujer, le será entregado a la colaboradora de EL UNIVERSAL el 3 de marzo, a las 19:00 horas, en el Aula Magna Gral. Manuel Torrea recinto de la Academia Nacional de Historia y Geografía.

En el anuncio del galardón, la institución señala que, dentro de los actos académicos en el marco de su Centenario, buscan destacar el rol protagónico de las mujeres en la lucha por su integración en el desarrollo del país en pie de igualdad con el hombre.

Y que desde esa perspectiva y bajo la premisa de estimular a las mujeres mexicanas que pugnan por un desenvolvimiento integro para sí mismas y para la sociedad, “en atención a su relevante trayectoria en actividades que favorecen los valores humanos referidos”, aprobaron otorgarle a Adriana Malvido el Premio la Reina Roja de Palenque 2026.

“Los miembros de la Academia Nacional tenemos la seguridad que al aceptar dicha distinción contribuirá a fomentar espacios que favorezcan la igualdad de derechos que a las mujeres le son propios”, señala la Academia Nacional de Historia y Geografía, a nombre de su presidenta Eleonora Elizabeth Rembis Rubio, así como de Beatriz Saavedra Gastélum y Carlos Martínez Plata, directora y coordinador, respectivamente del Centro de Estudios sobre la Mujer.

¿Quién es Adriana Malvido?

Adriana Malvido (Ciudad de México, 1957), estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y se desempeña en el periodismo cultural desde 1979. Trabajó en el diario unomásuno y formó parte del grupo fundador del periódico La Jornada. Ha colaborado en diversos medios y actualmente publica su columna semanal “Cambio y fuera” en El Universal, y colabora en el suplemento Confabulario.

Entre sus libros publicados destacan: “Nahui Olin, la mujer del sol”, “Los náufragos de San Blas”, “Zapata sin bigote: andanzas de Guillermo Arriaga” y “La Reina Roja, el secreto de los mayas en Palenque”.

