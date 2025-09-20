Más Información

- Silvia Pinal llegará de nueva cuenta al cine, cuando un cortometraje en el que participó, se convierta en película.

El escandaloso encanto de los egos rotos”, su último trabajo frente a la cámara y que aún no sale a la luz pública, está siendo adaptada por su realizador Jaime Urquiza para convertirse en largo.

Eso dice Patricia Reyes Spíndola (“Los motivos de Luz” y Los Héroes del Norte”) quien también colaboró en la historia interpretando la canción de “La llorona”, luego de platicar con el realizador hace apenas unos días.

En tanto Pinal, fallecida el año pasado, es la anfitriona de la historia en la que también actúan Carolina Miranda (“Perfil falso”)

“Son como fragmentos de personajes. Silvia hablaba de personajes que supuestamente van a aparecer, es la que va a hacer la cena, pero luego falleció, fue lo último que hizo. Todos tenemos apariciones cortitas porque pues era un corto, pero al director le fue gustando todo y me dio que está juntando (dinero) porque lo quiere hacer un largo”, comenta Reyes Spíndola.

La actriz de “Los motivos de Luz” y “La perdición de los hombres” se encuentra en esta ciudad porque este sábado recibirá el Ariel de Oro a la trayectoria por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Y está feliz, porque han sido cinco décadas de carrera, recibiendo a lo largo de ella cuatro premios Ariel, entre ellos los logrados por su trabajo en los filmes “Actas de Marusia” y “La reina de la noche”.

“Orgullosa de que luego de 53 años, sigo vigente. No le están dando el Ariel a alguien que esté en su casa sin hacer nada, sigo trabajando, entonces, me da muchisisísimo orgullo, muchisisísimo gusto, que eso haya pasado”, comenta.

Y la muestra de seguir en la palestra es que el mes próximo iniciará el rodaje de “La rueda”, filme de horror a rodarse en México y España.

“Los dos malos mayores somos Joaquín Cosío (“El infierno”) y yo, con dos jóvenes que caen con estos viejos locos. Me venía justo acabando de leer en el avión y es durísima, dice que es soft gore (algo de sangre)”.

