¡Parpadea y te la pierdes! Amber Heard hace muy breve aparición en Aquaman 2

Después de que los rumores acerca de la posible ausencia de Amber Heard, la ex pareja de Johnny Depp, en la secuela de "Aquaman" titulada "Aquaman and the Lost Kingdom" se disiparon, su participación en el proyecto del universo extendido de DC fue confirmada en abril de este año. Sorprendentemente, con el reciente estreno de la película, nunca se especificó que la actuación de la actriz se limitaría a unos escasos minutos en la trama, a pesar de que se sabía que tendría un papel secundario.

La cinta llegó a los cines el pasado miércoles 20 y, más allá de las críticas y las cifras taquilleras que podrían dejar algo que desear hasta el momento, considerando que es una de las películas exitosas de superhéroes, lo destacable es la aparición de apenas 20 minutos de la famosa ante las cámaras, según informa "Business Insider".

Su actuación se resumiría en 11 líneas de diálogo, las cuales han sido calificadas como "ridículas" por medios como "TMZ". Algunos de sus diálogos incluyen frases como: "Asaltaron la bóveda de almacenamiento, no podemos dejar que se escapen", "¿Dónde está Jr.?", "¡No!", "Siento algo en el agua" y "Gracias".

Si bien Heard formaba parte del grupo estelar de "Aquaman" junto a Jason Momoa, en esta secuela son Momoa y Patrick Wilson quienes lideran la historia.

Recordemos que el futuro laboral de Amber se vio comprometido el año pasado cuando enfrentó un mediático juicio tras ser demandada por difamación por Johnny Depp. La demanda se centró en un artículo de opinión que ella escribió en 2018 para "The Washington Post", en el que afirmaba haber sufrido abuso doméstico. Este caso generó fuertes críticas para ambos y cientos de peticiones para que las casas productoras la excluyeran de los proyectos.

Walter Hamada, quien fuera el director ejecutivo de Warner Bros., fue cuestionado durante una declaración en la que explicó que la decisión de "apartar" a Amber Heard de "Aquaman and the Lost Kingdom" se basó en la falta de química percibida entre ella y Momoa, así como en la búsqueda de una dirección narrativa diferente para la película.

A pesar de las sospechas del equipo de Amber, quienes creían que esta determinación estaba vinculada con la situación legal de Johnny Depp en ese momento, la compañía lo negó rotundamente, informó "TMZ".

