Netflix tiene la película de drama con Kate Winslet que te erizará la piel

Se acerca el fin de semana y muchas personas comienzan a definir qué series o película será la que disfrutarán en la comodidad de su hogar. Las plataformas de streaming como Netflix cumplen un rol preponderante en este aspecto y el recorrido por sus extensos catálogos ya es parte de la rutina de quienes aman las buenas historias.





El Lector. Fuente: Netflix

Si eres uno de estos y aún no has logrado decidirte por algún título en particular, te traemos datos sobre un drama que Netflix atesora. Se trata de una película que fue estrenada en el año 2008 que cuenta con el rol protagónico de Kate Winslet y cuya trama te mantendrá inmóvil frente al televisor y te erizará la piel.

“El Lector”, dirigida por Stephen Daldry y protagonizada además por Ralph Fiennes y David Kross, es una adaptación de la novela que lleva el mismo nombre y fue escrita por Bernhard Schlink, con una trama muy atrapante y un despliegue actoral de su protagonista que le valió muchos premios.





El Lector. Fuente: Prime Video

El filme cuenta una historia de amor y se mezcla con sentimientos de culpa. Está ambientada en Alemania, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando un abogado comienza a reflexionar sobre una breve aventura que mantuvo, siendo adolescente, con una mujer mayor. Esa mujer luego fue juzgada por crímenes nazis durante la guerra, algo que indudablemente se convierte en un gran problema para aquella relación contada en esta película.

The Washington Post la describió como “fascinante, elegante adaptación. Lúcida, absorbente y finalmente conmovedora”. Kate Winslet recibió muchos elogios por su actuación y nominaciones a importantes premios como el Oscar a Mejor actriz, el Globo de Oro a Mejor actriz secundaria y el BAFTA a Mejor actriz, entre otros. No hay dudas de que se trata de una gran obra del séptimo arte que está presente en Netflix y merece ser vista aunque sea una vez.