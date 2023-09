Paquita la del Barrio: así fue el desplante que le hizo a Luis Miguel

Paquita la del Barrio, la icónica cantante vernácula mexicana, ha causado revuelo recientemente al expresar su falta de entusiasmo por la posibilidad de cantar a dúo con Luis Miguel, el renombrado intérprete conocido como "El Sol de México". Esta declaración sorprendió a muchos, ya que Luis Miguel es considerado uno de los cantantes más importantes del mundo latino, mientras que Paquita la del Barrio ha dejado una huella imborrable en la música regional mexicana.

La prensa buscó la opinión de Paquita la del Barrio sobre el impacto de Luis Miguel y su regreso a los escenarios, después de cuatro años sin presentarse en conciertos. Durante una entrevista tras su presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, Paquita compartió sus opiniones con franqueza.

La cantante, que ha enfrentado problemas de movilidad debido a problemas de salud recientes, se mostró indiferente ante la idea de colaborar con Luis Miguel. Cuando un reportero le preguntó si le gustaría cantar con él, Paquita respondió con apatía: "No. Porque no, canto con muchos, uno más...". Esta respuesta dejó claro que no le entusiasma la idea de un dueto con el famoso cantante.

Paquita la del Barrio también recordó que, en el pasado, Luis Miguel visitó su emblemático establecimiento, "Casa Paquita", ubicado en la colonia Guerrero de Ciudad de México. Sin embargo, Paquita insinuó que no tuvo la oportunidad de conocerlo en persona durante esa visita. "Creo que una vez fue allá a casa de ustedes, a Casa Paquita, pero no lo vi, yo estaba allá arriba, creo que no lo vi, pero ahí me lo saludan de mi parte", dijo con un toque de sarcasmo.

"Casa Paquita", el restaurante-bar propiedad de la cantante, es un lugar emblemático que ha sido testigo del ascenso de Paquita la del Barrio como una estrella de la música regional mexicana. A lo largo de los años, ha mantenido su humildad y sencillez, atendiendo personalmente a los comensales y compartiendo su música y amabilidad con todos los que visitan el lugar.