La cantante Paquilta la del Barrio defendió al grupo Yahritza y su Esencia, luego de la polémica que vivió esta alineación de sureño urbano al dar declaraciones en contra de México y la cultura que tiene este país, incluida su comida.

Pidió al público que les den una segunda oportunidad y que los perdonen, siempre y cuando no lo vuelvan a hacer, indicó la intérprete quien cantará el 9 de septiembre en el Auditorio Nacional al lado de La Sonora Santanera como parte de su gira “Juntos, la última parada tour”.

“Todos tenemos problemas, lo que pasa es que quisieron hacerle el escándalo (diciendo) ‘vamos a hablar mal de México son los más pendejos’; no mis niños, ustedes adelante, nada más no lo vuelvan hacer, eso es otra cosa, se les pasaron las palabras.

“Nosotros como público tenemos que perdonarlos, no tenemos nada en contra de ustedes, yo espero que el público me apoye, están haciendo su luchita", expresó la intérprete de “Rata de dos patas”.

Al preguntarle si ella haría una colaboración en este trío musical, al principio respondió con un rotundo “no”, después agregó “trabajar sí, haciendo otra cosa no”, respuesta que generó risa a los integrantes de La Sonora Santanera.

Por el momento Francisca Viveros Barradas, nombre real de la vocalista, no aceptaría un dueto con Yahritza y su Esencia, pues dijo, está “batallando” para grabar su disco, así que "ahorita no".

“Tengo que grabar un disco fregón que me gusta, trae (las canciones) ‘La oreja de la vaca’, ‘El telescopio’”, indicó quien agradece que las nuevas generaciones se fijen en ella. “si les caes bien a la gente, bendito sea Dios, se les agradece mucho”.

Paquita la del Barrio y la Sonora Santanera. Foto: Hugo Salvador/ El Universal.

Paquita busca novio

Paquita expresó que por el momento está soltera y en tono de broma comentó lo siguiente: “no tengo novio, te encargo uno, ya me cansé de estar sola, cuando te fijas en alguien, ni te fijas en los zapatos, ya ni me acuerdo (cómo es la intimidad), que me enseñen".

Aclaró que ella nunca ha tenido que mantener a ningún hombre con tal de que se fijaran en ella, eso sería una vergüenza, indicó, aunque no le gusta aconsejar a las mujeres, les recomendó que tengan cuidado con quién andan, aunque en todos lados haya problemas.

“Yo viví 31 años con mi esposo, peleando con celos, le doy un consejo a la mujer, que no agarren por su ruta, el hombres es el hombre y hay que darle su lugar".

Consuela a Luis Ángel “El Flaco”

Tras la muerte de María Fernanda, hija de Luis Ángel “El Flaco” le envío unas palabras de aliento y recordó cuando se le murieron dos hijos.

“Yo perdí dos hijos, tuve cuatitos y se me murieron, no lo sentí tanto porque estaban pequeños, pero mi amigo que crió a una niña, no me imagino el sufrimiento de él, le mando un abrazo”, expresó.

