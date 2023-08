Papás de Yahritza y su Esencia hablan de la polémica; señalan tener el corazón roto por las criticas a sus hijos

La agrupación juvenil de música regional mexicana, Yahritza y su Esencia, sigue siendo el centro de atención en las redes sociales debido a los comentarios polémicos que realizaron en una entrevista en México sobre la cultura culinaria del país hace aproximadamente un año. Este video resurgió en línea, desatando una ola de críticas y burlas por parte de la audiencia.

A pesar de las disculpas emitidas por la vocalista principal, famosa por su exitoso tema "Frágil", y sus hermanos, quienes también forman parte de la banda y provienen de Estados Unidos, en relación a la manera en que expresaron su descontento con su experiencia en México, los seguidores no parecen dispuestos a perdonar fácilmente.

Lee también: La serie de Netflix de solo 8 capítulos que es furor en la plataforma

Yahritza y su Esencia ha pedido miles de seguidores en sus redes luego de sus polémicas declaraciones sobre México.

Este sentimiento se refleja en su presencia en las redes sociales, donde actualmente cuentan con tan solo 718 mil seguidores. Este número es notablemente inferior a los 172 mil seguidores adicionales que tenían previamente en Instagram. Del mismo modo, su cuenta de TikTok, que anteriormente acumulaba 5 millones 700 mil seguidores, ahora muestra apenas 493 mil seguidores, todo como consecuencia de la controversia que se desencadenó a raíz de la entrevista.

Lee también: La serie de Netflix de solo 8 capítulos que es furor en la plataforma

Tras la problemática fueron los padres de los intérpretes quienes ahora expresaron sus sentimientos respecto a las críticas dirigidas a sus hijos.

Durante una entrevista conducida por Pepe Garza, youtuber, productor y locutor, los progenitores revelaron que les dolía mucho ver la difícil situación que están atravesando los jóvenes.

"No se ponen a pensar que le quiebran el corazón a una persona", expresó la madre.

Cabe mencionar que los propios integrantes de la agrupación también estaban presentes durante la charla. Armando, conocido como Mando, compartió que las personas suelen burlarse de su manera de hablar y afirmó que no merecen ser objeto de burlas

"No está bien que alguien se burle de cómo hablas cuando estás haciendo un esfuerzo", expresó. Además, agregó que muchas personas los critican por no ser humildes, pero resaltó que esta afirmación no es cierta y que no se puede juzgar la humildad de una persona solo por sus palabras.

Otra de las mujeres presentes en la entrevista instó a las personas a comprender que los seres humanos cometen errores.

Lee también: Muere actor de "This is us" a los 66 años