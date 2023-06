Papá de Justin Bieber publica tuits homófobos y se le van encima

En el margen del mes del orgullo LGBTIQ+, Benjamin Bieber, padre de Justin Bieber, publicó una serie de tuits, cargados de críticas y señalamientos a la comunidad, a través de los que respaldaba y planteaba la importancia de las familias heterosexuales e, inmediatamente, fue acusado por cientos de usuarios de Twitter que, indignados, le recordaron que él no fue un padre muy presente para el cantante, por lo que no entendían como podía defender a las familias si él no sabía qué era eso.

Esta mañana, Bejanmin, mejor conocido como el padre de Justin Bieber, usó sus redes sociales para plantear su posición en torno a las preferencias de la comunidad LGBTIQ+, de una manera muy sarcástica con un mensaje en que planteaba una supuesta contradicción dentro des su discurso, pues planteó que, en realidad, los grupos que integran a la comunidad deberían de felicitar a su madre y padre y, por ende, a su heterosexualidad, pues de esa manera no habrían sido concebidos y no podrían celebrar el próximo 28 de junio.

Esto decía el mensaje: "No olvides agradecer a una persona heterosexual este mes por tu existencia".

Lee también: ¡Irreconocible! Mariana Botas presume su nueva figura y en redes le piden la receta

Pero no conforme con el revuelo que causó dicho comentario, Bieber, de 49 años, publicó otro comentario donde refrendaba su posición con respecto al día del orgullo gay, el cual se conmemora debido a los disturbios que tuvieron lugar en Stonewall, Estados Unidos, hace 54 años, cuando la policía allanó un negocio recreativo, el cual era frecuentado por parte de la comunidad; de hecho, en los alrededores ya se había instalado lo que se denominó "el gheto gay", mismo que salió en defensa de las personas que estaban siendo vejadas en el local donde sucedieron los hechos.

En este contexto, Benjamin indicó: "Necesitamos celebrar a las familias. ¡Sabes la razón por la que estamos todos aquí! ¡Las cosas que esta generación glorifica son increíbles!".

Fue entonces que en muchas y muchos usuarios de Twitter demostraron su descontento, a la par, de que no daba crédito con la seguridad de que hablaba del bienestar de las familias pues, según reporta "TMZ", luego de que él y Pattie Mallette, la madre de Justin, tuvieran al cantante, cuando tenían 18 y 17 años, respectivamente, abandonó a la joven, quien tuvo que criar a su hijo sola, hasta que, pasados los años, Bejamin se acercó a su hijo y se convirtió en una figura paternal presente.

Lee también: Alberto Vázquez presume fotos de su boda: su esposa es 43 años menor que él

Y aunque, desde hace muchos años, Justin ha asegurado que sostiene una excelente relación con su padre, sus fans no perdonan que se hay ausentado y, luego de eso, critique a la comunidad LGBTIQ+; tales fueron los comentarios que se hicieron en su contra, que a Benjamin no le quedó otra que borrar dichos tuits pero, no sólo eso, sino que, más tarde, escribió un mensaje pidiendo disculpas a las personas que hubiera molestado al hacer públicas sus posturas.

"¿Reconocer la familia nuclear es ofensivo? Mis disculpas a los ofendidos. No fue mi intención. No es que mi opinión importe", escribió.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones másv>

melc