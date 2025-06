A Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, y entusiasta de la astrología, le realizaron una carta astral la semana pasada, cuando cumplió 66 años (27 de mayo); entonces aprovechó para preguntar qué marcaban los astros hoy, que cumplen 40 años de haber debutado en el programa Siempre en Domingo. Se llevó una sorpresa.

“La astróloga me dijo que todo estaba alineado para que tuviéramos éxito; al ver el 2 de junio de 2025, me comentó que los astros están en una posición parecida a la de hace 40 años; me emocionó mucho pensar que hasta astrológicamente está todo a favor de la manera en que vamos a celebrar este aniversario”, expresa.

Para Mayte Lascurain, la verdadera magia de Pandora ha estado en el amor que han puesto en todo lo que han hecho a lo largo de este tiempo.

A lo largo del tiempo, las integrantes de Pandora han estado abiertas a experimentar con nuevos sonidos y tendencias.

“Musical y vocalmente hemos crecido, por eso cuando nos proponen algo pensamos: ¿lo hacemos? Pues órale, vamos a aventarnos al ruedo”, dice Isabel.

Por eso, cuando planeaban los festejos por sus 40 años como agrupación, no se les hizo descabellada la propuesta de su compañía Sony Music de hacer un medley remix con sus canciones más representativas.

Así nació “40 non stop”, que será lanzado hoy para arrancar la celebración y estará integrado por los temas “Sólo él y yo”, “Cómo te va mi amor”, “Como una mariposa”, “Cuando no estás conmigo” y “No puedo dejar de pensar en ti”.

Mayte reconoce que regrabar estas canciones tuvo su grado de dificultad, porque a lo largo de cuatro décadas las han interpretado con pequeños cambios que las hacían más cómodas o refrescantes para ellas.

“Nos llevamos la sorpresa de que el productor Andrés Guardado, ‘Chano’, nos dice ‘tienen que apegarse a como la cantaban hace 40 años’, entonces como ya estoy tan amañada como Isabel, que se sube y se baja de tono y pone la coma donde no es, pues no fue nada fácil, todos pensarán: las Pandora la grabaron en dos minutos, pues no, es con la que más nos tardamos”, explica Mayte.

Fernanda Meade estuvo feliz con este plan, porque le gusta hacer las cosas como lo indican las partituras, pero el resultado final, afirma, es espectacular y le dio otra vida a las canciones.

Obviamente sintieron nostalgia. “Nos tocó mucho el alma, fue emotivo y bonito recordar ese tiempo”, expreso Isabel.

El viaje a los recuerdos será aún más emotivo, cuando los fans tengan en sus manos el libro que habla de su historia, pero a través de las personas que las han conocido, incluyendo a sus fans más fieles y sus colaboradores.

Pandora 40, que saldrá a la venta en agosto, fue idea del fotógrafo Eduardo Meade, hermano de Fernanda, quien realiza la investigación bibliográfica, videográfica y entrevistas desde hace un año; curiosamente, dice su hermana, no era fan de la agrupación.

“Se ha metido en un rollo el pobrecito”, interviene Mayte, “pero ha hecho un trabajo impecable, en este punto yo creo que él sabe más de Pandora que nosotras, le está quedando algo espectacular”.

Una vida en el escenario

Sobre ¿cómo han sido estos 40 años de Isabel, Mayte y Fernanda juntas? Isabel sonríe divertida, al pensar que llevan más tiempo que cualquier matrimonio en la actualidad, y confiesa que ella sólo duró 23 años casada. Pero Mayte tiene la respuesta a la incógnita:

“Arriba del escenario es donde nos comunicamos mejor, ahí hay una enorme y buena energía; yo volteo a ver a Fernanda y con la mirada sabe lo que quiero, si me falta o si no llego (a mi entrada). Lo mismo pasa con Isabel, además no salimos a cantar sin antes orar por un momento”.

Las decisiones difíciles no han faltado para este trío, como la que tuvieron que tomar en 2004, cuando Fernanda e Isabel quisieron darle prioridad a la familia y ser madres presentes en la infancia de sus hijos, por lo que se retiraron en 2005 con un concierto en el Auditorio Nacional, aunque admiten que fue una pausa disfrazada, ya que grabaron un disco acústico y hacían presentaciones privadas.

“Ya lo vivimos y nos dimos cuenta de que no pasa nada. Pandora nos enseñó a ser profesionales, responsables, cumplidas, etcétera, pero es en casa donde nos enseñaron a ser terrenales, a que hay un mundo fuera de Pandora, creo que eso lo sabemos manejar bien”, señala Fernanda.

“Lo que yo no me imagino es quedarme sin trabajar, levantarme de mi cama y decir, ‘¿y ahora qué? ¿me voy al cafecito con mi amiga?’, no me imagino no ser productiva”, agrega Mayte.

Pero siempre consideran importante darse un espacio cuando no están trabajando o atendiendo asuntos de Pandora; coinciden en que es sano para su relación de primas, de familia, aunque a veces les pregunten ¿dónde están las demás? cuando las encuentran solas en la calle.

“La gente piensa que nos la pasamos pegadas”, dice Isabel.

Pandora ha sabido cómo mantenerse vigente a lo largo de 40 años, abarcando géneros como la balada, ranchera, pop y hasta electrónica; también haciendo icónicos temas de telenovela, como La Usurpadora, o colaboraciones con artistas como Noel Schajris, Kalimba, Gianmarco, Carlos Rivera e Ilse y Mimi del grupo Flans, con quienes llevan más de dos años de gira con su Inesperado tour, que les han traído el reconocimiento del público. Para el trío, esto es el éxito.

“Para nosotras es que se vean frutos de tu trabajo, de lo que estás haciendo; en el caso de Pandora está en la venta de nuestros discos, en nuestra permanencia, en nuestra continuidad, en los lugares llenos y no tan llenos, pero al final nos siguen contratando, el éxito es esta larga trayectoria”, comenta Fernanda, quien también hizo carrera como solista.

El 4 de julio Pandora llegará junto a Flans con Inesperado tour a la Arena Ciudad de México, y a mediados de agosto su disco por sus 40 años saldrá al mercado, incluido en formato físico.