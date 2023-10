Desde que emprendieron su Inesperado tour, Flans y Pandora estuvieron dispuestas a afrontar cualquier estigma relacionado con su manera de vivir el escenario y de disfrutar de esta nueva etapa musical entre amigas, unas que hoy en sus plenos 50 y 60 años viven con la misma energía cada show.

“Queremos que nos recuerden como cinco mujeres que se atrevieron a reinventarse. Muchas veces dicen que después de los 50 años ya no puedes usar minifalda, que después de los 50 debes dedicarte a otra cosa, ¡y no! Nosotras nos atrevemos a no tenerle miedo a hacer lo que nos gusta, entregar absolutamente todo y sentirnos plenas arriba de un escenario”, comparte Mimí, vocalista de Flans en entrevista.

La pasión mantiene en el escenario a Ilse de 57 años, Mimí de 60, Isabel de 63, Fernanda de 60 y Mayte de 62 años pero admiten que ya resienten la demanda física de las giras.

Isabel, Mayte, Ilse, Mimí y Fernanda admiten que cada show es un nuevo empuje de energía; el quinteto dará concierto el próximo 27 de octubre en la Arena Ciudad de México y luego en Acapulco. Posteriormente, planean grabar temas en estudio. Foto: Berenice Fregoso | El Universal

“De repente estamos bailando la coreografía y tu cuerpo te dice: ‘ya no’ o llegan los catarros o la parte emocional; somos seres humanos, no somos máquinas”, asegura Ilse de Flans.

Fernanda lo vive distinto: “Es tan bonito lo que sentimos arriba del escenario que a veces se nos olvida, está cañón lo que resistimos, a veces llegamos hechas pedazos al cuarto, pero llego a mi casa y no me acuesto, sigo organizando cosas, creo que es porque soy muy hiperactiva”.

Lo que sí es fundamental para continuar juntas en este tour que lleva más de dos años, agrega Isabel, es la amistad entre ellas.

“Somos amigas, no sólo compañeras de trabajo, eso ayuda a que fluyan las cosas de una manera diferente, claro, hay diferencias, pero siempre terminamos en un buen acuerdo”, dice.

Abiertas a otros géneros y a las redes

Además de ir a contracorriente, las cantantes, quienes experimentaron su apogeo musical en los años 80, han sabido adaptarse a la demanda de las nuevas tecnologías y de herramientas como las redes sociales.

“No es algo con lo que crecimos, para nuestros hijos es natural, pero para nosotras no. Nos resistimos mucho, pero nos cuadramos cuando hay que hacerlo”, cuenta Isabel Lascuráin, integrante de Pandora.

Sobre los ritmos musicales de moda, las intérpretes de baladas no están cerradas a experimentar, siempre y cuando empaten con sus intereses.

“Si viniera algo que no lastima en lo que nosotras creemos claro que le entraríamos; si no es algo en contra de la mujer o que es ofensivo sí podemos hacer los fraseos, le entraríamos”, asegura Fernanda Meade, de Pandora.

Mayte Lascuráin, también de Pandora, no se detiene a pensarlo: “A mí me encanta porque es algo nuevo, además es muy interesante porque te dirigen personas especializadas en cada género y exploras tu voz”.

De igual manera las integrantes no están cerradas a la posibilidad de grabar canciones juntas. Mimí adelanta que están planeando un cover de José José, así como canciones inéditas.

“Sólo falta encontrar el tiempo para entrar al estudio, por eso pensamos en un buen cover entre las cinco que suene muy diferente”, señala.

Flans y Pandora llegarán el próximo 27 de octubre a la Arena Ciudad de México, para continuar con shows en Acapulco.