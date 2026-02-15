El tercer día del Festival Internacional de Cine de Berlín se concentró en el estreno mundial de Rosebush Pruning, la nueva película del director Karim Aïnouz, que llegó en competencia oficial con una mirada punzante y provocadora sobre la familia tradicional y sus tensiones ocultas.

El filme, protagonizado por Callum Turner, Riley Keough, Pamela Anderson y Elle Fanning, desató una oleada de comentarios por su tono crítico y su ambición dramática ayer, de acuerdo con Deadline.

La alfombra roja se llenó de celebridades y figuras clave de la industria, entre ellas Jamie Bell, Elena Anaya y Tracy Letts. La presencia de Pamela Anderson en particular atrajo miradas, ya que su carrera vive una nueva etapa dentro del cine de autor.

A su vez, la cantante Charli XCX presentó el estreno internacional de The moment, un falso documental producido por A24 que satiriza las presiones del estrellato pop. La cinta, que ya había causado revuelo en Sundance, juega con la frontera entre ficción y realidad para retratar cómo la industria y las redes sociales moldean, y a veces devoran, a sus ídolos.

La diversidad de propuestas fue una de las grandes fortalezas del día: desde el horror finlandés de tintes surrealistas hasta el drama íntimo y la sátira musical, con 22 películas compitiendo por los máximos honores y un jurado encabezado por Wim Wenders. Los ganadores se anunciarán el 21 de febrero.