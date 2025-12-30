Las publicaciones que Pamela Verdirame hizo hace unas horas, en su cuenta de Instagram, han llamado la atención, pues en ellas expone una conversación que sostuvo con otra excompetidora del "Exatlón" y, si bien, no explica el motivo por el que difundió esa información, en redes sociales ya se especula que fue debido a que, presuntamente, Heliud Pulido, su pareja, la habría engañado con la joven.

Pame y Heliud son una de las parejas más recordadas que ha dejado el reality deportivo de TV Azteca pues, luego de que su relación se concretara, durante el 2019, formaron una familia juntos y, en la actualidad, son madre y padre de Rafaela, a quien dieron la bienvenida en septiembre de 2023.

Y, si bien, su relación se ha caracterizado por la forma tan abierta en que los deportistas demuestran su amor, en los últimos días se ha especulado que ya se separaron, esto a raíz de que Pulido eliminó las fotografías donde aparecía junto a la exfutbolista en sus cuentas oficiales.

Las sospechas de sus fans han aumentado, ahora que Pame compartió dos historias de Instagram donde evidencia una charla que sostuvo con Sofía Arroyo, la nadadora mexicana que participó en "Exatlón" en la octava temporada del programa.

En la captura de pantalla se puede ver que fue Verdirame quien escribió, por primera vez, a Arroyo, para felicitarla por su ingreso al programa de alto rendimiento.

Así, Sofía le cuenta que ya tuvo la oportunidad de conocer a Heliud; también muestra expectativas de poder tratar a la hija de los deportistas:

"Jajaja, Pame, muchísimas gracias, ya conocí a Heliud y, neta, me ayudó muchísimo, espero poder coincidir con los dos, mil ganas de conocer a Rafaela".

Junto a la conversación, Verdirame escribió la frase "Tengan cuidado que así empieza" y adjuntó el emoji de un payaso.

A continuación, subió un video -grabado en septiembre de 2024- donde aparece junto a Sofía, su hija Rafaela y Heliud comiendo, en lo que pareciera ser un restaurante, lo que demuestra que existía un buen trato con la nadadora.

Los fans de la exfutbolista ya han reaccionado a los post, con comentarios donde le muestran solidaridad y completo apoyo, pese a que Pame no ha aclarado si, sus publicaciones las realizó con motivo de ventilar una traición de su pareja y Arroyo.

"Con la dignidad en alto, Pame. Eres la mejor".

"Eres una fregona, tienes una red de apoyo increíble, cosas mejores vendrán".

"Qué bueno que los exhibiste, hermosa, tarde o temprano siempre se sabe la realidad, que cada quien obtenga lo que merece, tú mereces lo mejor".

"Te respeto, Pame y te admiro, tú puedes salir adelante con tu pequeña, él perdió mucho con ustedes".

Heliud no ha hecho ningún pronunciamiento público, pero Arroyo sí; esto dijo en sus redes:

"No voy a entrar en ataques ni en versiones falsas, no formé parte de ninguna infidelidad de ninguna relación vigente".

