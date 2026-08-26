Pablo Lyle ya tiene fecha exacta para salir de la cárcel luego de que una reducción en su condena modificara la fecha que tenía prevista para recuperar su libertad. El actor mexicano, quien permanece en una prisión de Florida tras ser declarado culpable de homicidio involuntario, saldrá libre el 29 de diciembre de 2026.

La información fue dada a conocer por "El Gordo y la Flaca", que señaló que originalmente la liberación de Lyle estaba contemplada para septiembre de 2027. Sin embargo, el actor recibió una rebaja de pena que adelantó su salida.

Lyle permanece recluido en Florida, donde cumple la sentencia derivada del caso por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano al que golpeó durante un altercado de tránsito ocurrido en Miami en marzo de 2019.

Aunque suele señalarse que lleva siete años en prisión, el proceso ha abarcado prácticamente siete años desde su detención. Durante una parte importante del procedimiento permaneció bajo arresto domiciliario y posteriormente ingresó a prisión para cumplir su sentencia.

Lee también Muere Tim Curry, el inolvidable y perturbador Pennywise de "It", tenía 80 años

¿Por qué Pablo Lyle está en la cárcel?

El caso comenzó el 31 de marzo de 2019, cuando Lyle viajaba en una camioneta rumbo al aeropuerto de Miami acompañado por familiares. Tras una discusión de tránsito, el actor descendió del vehículo y golpeó a Juan Ricardo Hernández, quien cayó al pavimento.

[Publicidad]

Hernández fue trasladado a un hospital y murió cuatro días después a consecuencia de las lesiones sufridas.

Lyle fue detenido y posteriormente enfrentó un proceso judicial en Florida. Durante el juicio, la defensa argumentó que el actor había actuado para proteger a su familia, mientras que la Fiscalía sostuvo que la agresión había provocado las lesiones que terminaron con la vida de Hernández.

El 4 de octubre de 2022, un jurado declaró a Lyle culpable de homicidio involuntario.

[Publicidad]

Lee también Pablo Lyle saldría de prisión este 2026, deja entrever Juan Osorio: "seré el primero en trabajar con él"

Un mes después, el 3 de noviembre de 2022, recibió una sentencia de 13 años, de los cuales cinco correspondían a prisión y el resto a libertad condicional y otras condiciones.

El actor también tendría que solicitar una deportación hacia México, proceso que incluso podría comenzar antes de que termine su periodo de encarcelamiento; en México, su país, ya tiene trabajo esperándolo, el productor Juan Osorio dijo públicamente que Lyle podrá contar con él para sumarse a algún proyecto de telenovela.

[Publicidad]

Durante su estancia en prisión, Lyle enfrentó momentos personales difíciles, como la separación y el divorcio de su esposa, la empresaria e influencer Ana Araujo, así como la reciente muerte de su padre.

rad