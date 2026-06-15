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Mientras Pablo Lyle cumple una condena de cinco años de prisión por homicidio involuntario en Estados Unidos, su familia tuvo que enfrentar una nueva pérdida: la muerte de Jorge Lyle, el padre del actor.
El señor Lyle falleció el pasado domingo 14 de junio, por complicaciones de una caída doméstica; sin embargo, días antes de su partida, llegó a hablarse de la posibilidad de que que pudiera reunirse, por última vez, con su hijo.
Y es que, comenzaron a circular diversas versiones de que el protagonista de "Mirreyes vs Godínez" pudiera salir de prisión, temporalmente, gracias a un permiso especial; pero ahora se sabe que este no fue solicitado.
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Fue la conductora, Andrea Legarreta, quien se encargó de disipar las dudas alrededor del actor y negó que él o su familia hayan recurrido a este recurso, puesto que la ley no estaba a su favor.
"Se dijo que Pablo había pedido un permiso para poder asistir, pero en realidad no fue así. Estos permisos se le otorgan a presos que tienen a un familiar en el lugar donde está la prisión o cercano. Es muy difícil conseguir un permiso así, no lo pidieron", explicó durante la transmisión del programa "Hoy"
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Legarreta, quien es amiga cercana de los Lyle, aprovechó el momento para aclarar algunos detalles sobre el fallecimiento de don Jorge.
"En realidad, el señor hace tiempo tuvo una caída que le generó un problema de cadera y entonces lo operaron. Un señor de 77 años, no con esta fortaleza. Estuvo muy delicado ya hacia el final, pero no fue la caída; sino la cirugía, el estado de salud", agregó.
Visiblemente conmovida, Legarreta habló además del proceso personal que Pablo Lyle ha vivido desde que ingresó a prisión, asegurando que lo ha transformado profundamente.
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"Pablo ha tenido un crecimiento interno espiritual tan grande. Obviamente él aceptando las cosas que de pronto iban a suceder en este tiempo", expresó.
Finalmente, y entre lágrimas, envió un mensaje de cariño y apoyo a toda la familia ante la pérdida de Jorge Lyle, a quien describió como un gran padre.
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