En un mundo saturado de negatividad y tristeza, el artista drag brasileño Pabllo Vittar prefiere enfocarse en lo positivo y la alegría que emerge en su música como un faro de esperanza para sus millones de seguidores.

El cantante es determinante en decir que busca transmitir “buenas vibras” en cada una de sus actuaciones, para que con esto, no sólo su auditorio se entretenga, sino también pueda sanar.

“Con mis canciones procuro siempre emanar cosas buenas, porque tristes ya tenemos muchas, así que prefiero que salgan contentos, con esperanza e inspiración”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL.

La experiencia ha enseñado al cantautor de 30 años a enfrentarse al odio y la crítica que puedan surgir. En lugar de prestar atención a opiniones inapropiadas, prefiere darle atención a su salud mental y emocional.

“Lo más complicado a lo que me he enfrentado durante mi carrera ha sido tener que toparme con haters, pero ya estoy acostumbrada, no es algo que me desanima”.

Vittar no oculta que sus signos de fortaleza son la búsqueda de apoyo cuando es necesario y su mensaje de vulnerabilidad, lo cual hace recordar a sus fans que no están solos al enfrentar sus luchas.

“Para no sentirme mal ante los haters, hago terapia y yo no leo estas cosas, a los jóvenes artistas que están empezando en la música les aconsejo que prioricen cuidar su salud física y mental, antes de cualquier cosa”, comentó.

Pabllo actualmente promociona su sexto álbum de estudio: “Batidao tropical vol 2”, que se trata de la segunda compilación de composiciones originales y covers, con homenaje a sus raíces en la región norte y noroeste de Brasil.

“Es música muy personal porque son canciones que escuchaba desde chiquita y es la continuación de mi disco previo, que salió en la pandemia y este nuevo, es más completo”.

El material discográfico rinde tributo a Banda Calypso, banda Ravelly, Forró do Muído, banda Magníficos, Taty Girl, Companhia do Calypso, banda Djavú, banda Batidao e incluso a Roxette con versiones en portugués.

“Además de cantar, también compongo las canciones. No es complicado encontrar inspiración para escribirlas, busco inspiraciones de mi vida, de mis sueños; desde chiquita me gustaba estar en el escenario, cantando, bailando, fue muy natural.

“Mi personalidad la describo como hermosa, diosa, la mayor de todas, deslumbrante, sexy, perra. Yo no sé si haya competencia, porque para mí no tengo personas que compitan conmigo; para sobresalir entre tanta oferta que hay en el mercado lo mejor es ser uno mismo, siempre”.

Pabllo Vittar tiene 13 millones de seguidores en Instagram y actualmente está nominado en la categoría de Mejor artista brasileño en los premios MTV Europe Music Awards 2024.

Entre sus colaboraciones están con Lady Gaga, Major Lazer, Diplo, Anitta, Charlie XCX, Thalia, Marina & the diamonds, entre otros y ha actuado en festivales como Coachella, Lollapalooza, Estereo Picnic y demás.

