La película se ubica durante la pandemia que azotó a todo el mundo desde 2020 y se extendió por tres años, cuando las condiciones laborales cambiaron con trabajo desde casa y juntas virtuales, pero también presiones que no existían.

El cineasta Hugo Carrillo fue uno de los miles de mexicanos que perdió a alguien cercano durante ese periodo y, también, se quedó sin trabajo, pero por detectar corrupción en donde trabajaba. Ahí se dio cuenta que la familia era el único y real soporte de la vida.

Un día se puso a escribir una historia tomando como referencia todo eso y salió "Oxidado", cinta que llega este fin de semana a salas comerciales, en donde el protagonista es un realizador cuyo hijo está gravemente enfermo por Covid-19 y su jefe no lo entiende.

En la cinta un hombre pierde todo durante la emergencia sanitaria y en plena soledad, debe tomar una decisión sobre cómo resolver su vida y la de quienes ama.

“La pandemia, el encierro, fue un viaje hacia dentro de todos, estuvo complicado, pero a la vez existió el tiempo para recapacitar cosas de la vida”, comenta Carrillo.

Frank Rodríguez (Bendito corazón), Rodrigo Murray (Amores perros) y Karyme Lozano (Tres mujeres) integran el reparto principal que se filmó durante una semana en un foro-casa de Guadalajara.

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La comunicación principal entre los personajes se da vía zoom y telefónica. Los personajes de Rodríguez y Lozano al ser esposos, es la presencial

“La premisa va más allá del encierro que realmente estuvo triste, pero te diste cuenta que lo único que tiene s como apoyo es la familia. Y tener sólo esas dos locaciones funcionó para eso y la cámara hace que se sienta claustrofóbico. Aparte así fue en la pandemia, se sentía que todo pasaba lento. Yo veía de ejercicios de producciones donde tenía mucho movimiento y de pronto aquí era parar, era aprender eso nuevo”, recuerda.

"Oxidado" es una película mexico-canadiense, en coproducción con el cinefotógrafo Neil Cervin (Arrow y Van Helsing), quien prestó las cámaras necesarias.

“Hay mucho por computadora (escenas), pero no es lo único. La locación que encontramos es formidable, ahí pasa todo, como cuando estábamos encapsulados, había baño, cuarto, jardín, todo y aquí se ve lo mismo”, comenta Carrillo.

Hania de la Vega, Anah Monterrubio, Julián González Esparza y Nora Cervantes completan el reparto.

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Con nueva película

Carrillo ya está en vía de un segundo filme que ahora rodará en Canadá, sobre la historia de un exjugador de futbol profesional, quien se convierte en bombero y decide formar un equipo con puros mexicanos.

Luis Alberti (Mano de obra) y Eduardo Mendizabal son por ahora los actores del proyecto titulado Latin fire. Si todo marcha conforme a lo previsto, en dos meses arrancarían rodaje.

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