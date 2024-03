Orgullo, fiesta y diversión tras el Oscar

La ceremonia terminó y de inmediato la fiesta empezó con la felicidad de los ganadores posando y llevando felices su estatuilla por todos lados del salón.

Algunos famosos se quedaron a la fiesta oficial de la Academia en el Governors Ball, otros desde temprano llegaron a la organizada cada año por la revista Vanity Fair y, en otro lugar, se celebró la gala benéfica de Elton John, en la que reúne donativos para la investigación en busca de una cura contra el VIH-sida.

A la fiesta de Vanity Fair llegaron Christopher Nolan, su esposa (con sus estatuillas) y sus hijos que, si bien eran las estrellas de la noche con el triunfo de Oppenheimer y todos se les acercaban, se limitaron a sonreír y a agradecer las felicitaciones para después de un rato, disfrutar unas hamburguesas.

Billie Eilish no tardó en pasar con dos amigos y su Oscar colgado de un brazo

Billie Eilish llevó su Oscar a todas partes.

La reina de la noche fue Emma Stone, que desbordaba emoción desde la ceremonia y cargaba su segundo Oscar. El primero lo obtuvo por La la land. Ya más cómoda con otro vestido, luego de que el que lució en la ceremonia se le rompió, derrochó felicidad.

Emma Stone desfiló con su Oscar y con un atuendo más cómodo.

Ahí también llegó, deslumbrante, Salma Hayek, que no se vio en la ceremonia del Oscar. Se encontró con sus colegas, conocidos y amigos, como Nicolas Cage, Kim Kardashian, Steven Spielberg, Emily Blunt, Martin Scorsese, Heidi Klum, Kendall Jenner, Jennifer Lawrence, Sofía Vergara y Barry Keoghan.

Ryan Gosling no se dejó ver en ninguna de las fiestas, luego de haber puesto a bailar a todos en el Oscar con su performance “I’m just Ken”.

El filme de Margot Robbie no ganó, pero ella se divirtió.

Lawrence revivió los años 90 con su vestido.

Salma posó sola, con su vestido de Gucci, antes de ver a sus amigos

La alumna de Gossipgirl , Elizabeth Hurley

Steven Spielberg sumó a su outfit un cubrebocas.

El negro no falla y Sofía Vergara lo eligió para la gala.

Demi Lovato dijo que preparó cada detalle de su atuendo.

Rumer Willis, Demi Moore, Tallulah y Scout LR Willis

Kim Kardashian lució más “minimalista”.

Emma Stone: “Mi cabeza daba vueltas”

Hollywood.— “Mi cabeza daba vueltas sobre el escenario y sí estaba un poco asustada. Esto es un honor increíble y aún sigo sorprendida”, dijo en la sala de prensa una emocionada Emma Stone como si fuera una experiencia nueva el recibir un Oscar de la Academia como Mejor Actriz.

En 2017 la estatuilla dorada llegó a ella por su papel de aspirante a actriz de Hollywood en la cinta La la land.

La actriz de 35 años confirmó que sí fue verdad, su vestido estaba rasgado en la espalda cuando subió al escenario del Teatro Dolby.

“La verdad es que me puse muy emocionada por el baile de Ryan (Gosling) con su canción de Ken que me dejé ir y me puse a bailar, pero sentí que algo se rompió en mi espalda. Afortunadamente entre el escenario y la sala de prensa una amable persona me hizo el favor de coserme la ropa”, dijo Emma recordando su momento Oscar con su excompañero de La La Land.

Stone recibió su premio con el vestido roto.

Con información de Mario P. Székely