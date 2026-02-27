Más Información

Emmanuel Macron nombra a Catherine Pégard nueva ministra de Cultura; remodela parcialmente su Gobierno con cuatro designaciones adicionales

Presentan convocatoria 2026 de Ícaro, plataforma de emprendimiento de industrias creativas

León-Portilla, defensor y difusor de las culturas indígenas

"Por presión de EU, la política actual contra la violencia se parece a las de Calderón": Claudio Lomnitz

Casa Million subasta 40 piezas arqueológicas en Francia; Cultura exige cancelar evento

"Primero sueño", la ópera basada en Sor Juana, llega al festival Decididas 2026; función especial hoy en CDMX

Omar Fierro, recordado por su trabajo en telenovelas como "Amor en silencio" (1988) y "Mi pequeña soledad" (1990), asegura que el formato ya no es una barrera para ejercer su oficio. Para él, actuar sigue siendo lo esencial, sin importar si la historia se graba en formato horizontal, vertical o para cualquier pantalla.

“Pues la verdad es que al final del día yo como actor actúo. Lo que me pide el libreto, ahí me toca actuar frente a un teléfono, frente a una cámara de cine o frente al público”, expresó a los medios de comunicación.

Durante la alfombra roja de ViX Micro, el actor, protagonista del microdrama "Destinada a ser la dueña", hizo un llamado a los productores para definir con claridad si apuestan por influencers o por actores profesionales, señalando que en ocasiones las figuras de internet son elegidas más por sus números que por su preparación.

“Que o contraten influencers o contraten actores. No todos los influencers son actores", comentó Fierro.

Creadores de contenido como Diego Rodríguez y Danny Alfaro se han integrado a este formato vertical, que ya cuenta con más de 80 microcontenidos pensados para ser consumidos desde el celular o tabletas electrónicas. Sobre esta nueva etapa, Damián Villar, director general de Contenidos y Producción de TelevisaUnivision, destacó que ViX Micro representa una evolución natural del melodrama.

“La empresa que inventó la telenovela ahora crea el melodrama en vertical, porque para nosotros en ViX Micro el mundo es vertical. Y eso no es menor. No solo es un cambio, es un nuevo paradigma, una nueva experiencia y un complemento a lo tradicional, que fue lo que nos puso en el mundo hace más de 80 años”, explicó.

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

El espectacular minivestido plateado con el que Antonela Roccuzzo ‘robó miradas’ en Miami

