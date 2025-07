Al fin las cosas se están moviendo dentro de "La casa de los famosos México", porque después de la noche de nominación quien se está perfilando como la villana del lugar es Olivia Collins, quien no ha podido integrarse con los otros habitantes y al parecer tiene rencillas con Ninel Conde.

A pesar de que al inicio de este reality las cosas se habían desarrollado cordialmente entre ellas, incluso en una charla hablaron de sus respectivos matrimonios, y Ninel intentó ayudar a Olivia cuando se sintió mal, las cosas comenzaron a torcerse entre las divas al poco tiempo.

La cantante había comentado antes del miércoles de nominación, que ya había escuchado a Olivia hacer comentarios poco agradables hacia su persona, algo que no le pareció y su descontento se vio reflejado en su turno en el confesionario, donde nominó a la actriz.

"Le voy a dar dos puntos a Olivia y uno a Mar, no he conectado con ellas y ha habido momentos y situaciones en que me he sentido un poco desconectada y no entiendo ciertos comentarios y actitudes", dijo Ninel.

Pero Olivia también le regresó el voto a Ninel con el siguiente argumento: "Le doy puntos a Ninel y un punto a Elaine. Ninel porque me evade, porque está haciendo su grupito, me tira mal rollo, trato de hablar con ella y se aleja. Elaine, porque es de equipito".

Lee también: ¿Por qué Adrián Di Monte ha recibido tantas críticas en redes desde que se anunció como habitante de "La casa de los famosos México"?

Las cosas no quedaron ahí, después de la transmisión y mientras cenaban, Facundo y Elaine Haro se encontraban charlando sobre lo que había sucedido en las nominaciones, y él mencionó que lo que había buscado con sus votos, al nominar a Aarón Mercury y a la propia Elaine, era salvar a Olivia porque consideraba que no tenía la misma cantidad de fans y además le estaba costando trabajo el juego.

Collins escuchó esto y se acercó preguntando si hablaban de ella, a lo que Facundo respondió que sí y le dio sus razones, pero ella aseguró que no lo necesitaba y que no se iba a ir el domingo, además sabía perfectamente quién la había nominado, mirando de reojo a Elaine. Esta insinuación incomodó a la joven cantante y el resto de la noche manifestó su intención de hablar con Olivia, para aclarar las cosas entre ellas, pero Ninel le recomendó que lo dejara así y se evitara que Olivia le hiciera una grosería.

Quien se llevó la peor parte fue Priscila Valverde, quien estaba sentada a la mesa con un chile morrón frente a ella y que Olivia había guardado después de la comida, cuando ésta le preguntó si se lo iba a comer y la modelo le dijo que no Collins no pudo contener su molestia, porque señaló que ella no había comido el que le tocaba. Para evitar el conflicto Priscila le dijo que no había problema que lo tomara, la actriz ya no lo quiso y aseguró que no se lo iba a comer.

Lee también: ¿Qué es el síndrome de autodestilación, la rara condición que sufre Dalilah Polanco?

Facundo y Shiki trataron de tranquilizarla, pero Collins aseguró que no pasaba nada y procedió a asar una pechuga. Olivia ya había comentado con Aarón el por qué a veces se aislaba de los demás, y esto tenía que ver con su sordera, que le daba un poco de inseguridad, pero no quería utilizar esto como un pretexto para que la gente empatizara con ella y que intentaba estar lo más participativa que podía.

"Si no embono con ciertas personas, no pasa nada", expresó Olivia esta mañana, después de salir del confesionario.

En las redes sociales de "LCDLF" los seguidores ya comenzaron a pedir que sea Olivia una de las salvadas, porque sería ella la que daría drama y emoción al reality, pero eso se verá hoy en el desafío con Mariana Botas en el que está en juego la posibilidad de salir de la placa de nominaciones, o el domingo con el voto de la gente.

Lee también: Ninel Conde, la vuelve a regar.... confunde a Adrián Di Monte con Adrián Marcelo

rad