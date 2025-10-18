La Casa Fuerte de Emilio "El Indio" Fernández inauguró la tradición del Día de muertos en sus instalaciones, el lugar que sirvió como casa del director de cine mexicano y como set de filmación y punto de reunión del gremio artístico ya cuenta con varias ofrendas dedicadas a actores y cantantes mexicanos.

Como cada año, la propiedad diseñada por el arquitecto Manuel Parra, y construida con base de piedra volcánica, de 1946 a 1986, ubicada en el corazón de Coyoacán, muestra para el público las tradicionales ofrendas del Día de Muertos este 2025.

Los altares que habitan la casa son diversos, está el de la actriz María Félix, quien filmó en esa casa la cinta "El rapto", en 1954, junto a Jorge Negrete.

Presentación de la Ofrenda Monumental del Día de Muertos en Casa Fuerte del Indio Fernández. Foto: Clasos.

Ofrenda para el cantante José José en la Casa Fuerte del Indio Fernández. Foto: Luis Marin/Clasos.com.mx

Ofrenda para la cantante Dulce en la Casa Fuerte del Indio Fernández. Foto: Luis Marin/Clasos.com.mx

Ofrenda para el actor Octavio Ocaña, quien murió a los 22 años, el 29 de octubre de 2021. Foto: Luis Marin/Clasos.com.mx

¿Cómo es la casa de "El Indio" Fernández?

La Casa fortaleza tiene una cocina que conserva su tradicional decoración mexicana, sus jardines están llenos de higueras, árboles frondosos y plantas con flores, la propiedad tiene desniveles tanto en su interior, como en su exterior.

La habitación de "El Indio Fernández" sigue manteniendo sus pertenencias, incluidas sus pistolas, ropa, libros y objetos personales; ahí se despidió de su entonces esposa, la actriz Columba Domínguez, protagonista de varias de sus películas.

La casa fortaleza del Indio Fernández celebra su 39º aniversario junto a su impresionante ofrenda Foto: Somos MXC

La casa, que remite a los visitantes a una hacienda mexicana, exhibe una vasta colección de recuerdos cinematográficos, que incluye retratos de "El Indio" junto a otras figuras icónicas como María Félix, Dolores del Río y Pedro Armendáriz.

Además, la casa alberga pilas bautismales y estatuaria religiosa rescatada de monasterios de Puebla, un reflejo del amor del director por el arte en todas sus formas.

La Casa Fortaleza de Emilio El Indio Fernández, rememora la época dorada del cine mexicano, es un homenaje al legado de uno de los más grandes íconos del cine nacional.

¿Cómo asistir a ver las ofrendas en la casa de "El Indio" Fernández?

Horarios y costos:

Jueves a sábados de 11 a 18 horas; domingos de 11 a 17 horas.

Entrada general $200.

Visitas guiadas, sábados y domingos de 12:30 a 16:00 horas.

Dirección:

Ignacio Zaragoza 51. Santa Catarina. CP 04010. Coyoacán, Coyoacán, Ciudad de México.

Tels.: WhatsApp +52 1 55 6475 2670, 55 1727 8318

rad