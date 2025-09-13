Más Información

Aumento de tarifas en zonas arqueológicas y museos serán solo para extranjeros 

Nombran a Ana Covarrubias como nueva presidenta del Colmex

Tras acuerdo con el sindicato, reabre la Biblioteca Vasconcelos

Sofía G. Buzali revive a Clarice Lispector, la escritora del misterio, feminidad y el dolor

"Si soy director de escena, dejo al cantante fuera"; Rolando Villazón

Cierran "Iconoclasia", polémica exposición en la Universidad de Guanajuato

Con un video que mostraba la reacción mundial ante su esperado regreso, apareció en el escenario del Seguros a las 21:02 horas, iniciando de inmediato con “Hello”, mientras los gritos y saltos del público hacían vibrar el recinto.

Minutos antes, a las 21:00 horas, se proyectó un clip que recopilaba titulares y comentarios en redes sociales sobre el regreso de los hermanos Gallagher, desatando la euforia entre los asistentes en un estadio lleno a su máxima capacidad.

Después de 17 años sin pisar tierra mexicana, se reencontraron con un público diverso: desde quienes los vieron en 2008, hasta nuevos fans que crecieron escuchando su música gracias a sus padres.

Sigue aquí el minuto a minuto del concierto:

Cuando Oasis pidió abrazos, México respondió

“Gente de México, dense la vuelta, abrácense entre todos y salten cuando arranque la música.”
La petición vino desde el escenario, pero se volvió un pacto colectivo. El público, entre risas, abrazos improvisados y ojos brillosos, se preparó. En cuanto sonaron los primeros riffs de Cigarettes & Alcohol, el Estadio GNP se convirtió en una fiesta. 

Fanáticos de todas las generaciones celebran a Oasis. Foto: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL.
Fanáticos de todas las generaciones celebran a Oasis. Foto: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL.

El grito de “México” retumba desde el escenario

“¡México, México, México!”, corearon los Gallagher como respuesta al cariño del público, justo antes de arrancar con “Some Might Say”, desatando una ola de gritos y aplausos entre los asistentes.

Los hermanos Gallagher toman el micrófono

“Esto va a ser jodidamente increíblemente mgestuoso, celestial, magnífico”, dice  Noel antes de iniciar “Morning Glory”


