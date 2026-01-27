Fanáticos e integrantes de medios de comunicación presenciaron la Spotify Session encabezada por el cantante Nsqk, quien trabajó de la mano con Meme del Real, miembro de Café Tacvba, y la directora visual Valeria Aguilar.

Uno de los artistas mexicanos emergentes que más ha destacado en los últimos años es Rodrigo Torres, conocido artísticamente como Nsqk. A partir de 2023, el músico ha lanzado tres álbumes de estudio y se ha presentado en importantes festivales de música.

Para esta sesión especial, Torres reinterpretó cinco de sus temas más populares acompañado de la Big Band Jazz de México, la cual es una agrupación con amplia trayectoria, reconocida por su sonido potente y elegante.

“La sesión nace porque yo quería sentarme a hacer música de una manera nueva, de una forma que quizá nadie la ha escuchado antes, y sobre todo tomar inspiración de algo que realmente me encanta, que es la música de la Big Band”, explicó Nsqk.

En dicho proyecto, el músico tomó inspiración de los ritmos y el legado de José José y Juan Gabriel, de quienes confesó ser un gran admirador. Ambos artistas crearon himnos universales al amor, algo que Rodrigo Torres busca reflejar en su propia propuesta musical.

Para esta Spotify Session se recrearon los siguientes temas:

"Ciencia Ficción"

“Rompecabezas”

“Tonos de Azul”

“Torre 3”

La sesión y el video fueron grabados en Acrópolis, un centro comercial abandonado que destacó por su arquitectura y acústica, aspectos que convirtieron esta presentación en una experiencia única y donde estrenó la canción "No basta con querernos más".

Dicho artista concretó su propuesta audiovisual junto a del Real y Aguilar, a quienes destacó como grandes compañeros de trabajo y aseguró llevarse un valioso aprendizaje.

“Son personas apasionadas y aplicadas. Cada vez que hablo con ellos aprendo algo nuevo y me doy cuenta de que los sigo admirando muchísimo”, comentó Torres.

La Spotify Session de Nsqk se estrenará mañana a través de la plataforma de Spotify y estará disponible para todos los fans a partir de las 10:00 horas.

¿Quién es Nsqk?

Rodrigo Torres de la Garza, conocido como Nsqk, es un rapero, cantante y productor musical nacido el 27 de abril de 1998 en Monterrey, Nuevo León. Actualmente tiene 27 años.

Creció en Houston, Texas, Estados Unidos (EU), donde comenzó a grabar música desde los 13 años de edad, inspirado por artistas como Skrillex, Deadmau5 y Avicii.

Utilizando la computadora de su tío y programas de producción musical como FL Studio, empezó a crear sus primeros temas. En 2020 lanzó su EP debut “Botánica”, en el cual mezcló pop, trap y electrónica.

En 2024, Nsqk se consolidó a nivel internacional con el lanzamiento de su álbum “ATP (Aún te pienso)”, en el que colaboró con artistas como El Malilla, Easykid, Álvaro Díaz, paopao y Nina.

