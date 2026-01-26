Más Información

Meme del Real habló sobre el conflicto entre y Spotify, luego de que la agrupación solicitara retirar su catálogo de la plataforma.

En conferencia de prensa, el músico explicó que, aunque la iniciativa surgió de Rubén Albarrán, como grupo, decidieron respaldar el mensaje.

“Esta iniciativa de remover nuestro catálogo de Spotify viene de uno de nosotros. Como grupo somos sensibles a lo que cada integrante necesita y, con ese sentido de equipo, comunidad y coherencia, estamos apoyando ese mensaje, que me parece importante en estos momentos”, dijo a los medios.

El también cantante señaló que esta decisión no resulta sorpresiva, pues la banda siempre ha sostenido un discurso alineado con preocupaciones sociales y culturales. En este caso, mencionó temas como la guerra entre Rusia y Ucrania, el uso de inteligencia artificial y los pagos de regalías a los artistas.

“Quienes nos conocen saben que siempre buscamos coherencia con el entorno, con la cuestión cultural, social y musical. Dentro del grupo hay diferentes formas de ver las cosas, pero tratamos de encontrar un punto común desde lo esencial, que es lo creativo”.

Finalmente, Del Real recordó que la agrupación se encuentra en un periodo de descanso, situación que será conversada en las próximas semanas para definir su futuro. Mientras tanto, aseguró que se mantiene enfocado en su propio proceso artístico.

“En este momento estoy en un proceso creativo paralelo y eso me tiene ocupado. Lo disfruto y por ahora tengo mi camino paralelo”, finalizó.

Del Real recientemente estrenó su primer disco como solista, “La montaña encendida”, y se prepara para presentarlo en vivo el próximo 19 de febrero en el Teatro Metropólitan.

