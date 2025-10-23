Extrañada, Mariana Robles, la última pareja de Nicandro Díaz, no entiende por qué la familia del productor, los Díaz Butrón, hacen mención de ella en su comunicado, pues afirma que, al día de hoy, siguen vigentes las medidas de protección que les impiden hacer referencia a ella.

Este martes, 21 de octubre, la familia del productor de Televisa lanzó un comunicado, a través del que expresaba que, desde la muerte de Nicandro, han sido víctimas abusos de distinta índole, entre ellos los de tipo patrimonial y apropiación indebida, de este último, señalan a Mariana por presunta participación.

En el documento, su nombre también es ligado por supuesta difusión de información falsa.

Lee también: Familia de Nicandro Díaz lanza comunicado, en que señala a la novia del productor y también a Gerardo Quiroz

A este respecto, Robles ya ha dado a conocer su postura, a través de "Venga la alegría", donde expresó que, en términos legales, la familia está imposibilitada de hacer mención de su nombre, como parte de una de las medidas que forman parte de la orden de restricción que tiene en su contra.

"No tendrían que haber puesto mi nombre, yo tengo las medidas de protección, están vigentes y, hoy por hoy, se supone que no pueden nombrarme, no pueden acercarse a mí", dijo.

La actriz indicó que está cansada de ser acusada injustificadamente y, a un año siete meses de la muerte del productor, desea que la permitan seguir con el curso de su vida.

Lee también: Confirman muerte de mamá de Nicandro Díaz tras su supuesta desaparición

"No hay ni una acusación en mi contra, entonces ya que me dejen tranquila, que me dejen vivir en paz".

Y en cambio, revela que su madre procedió legalmente contra los Díaz Butrón, debido que, dentro de la casa del productor, en la que vivía con él -,y que ya está en poder de la familia-, hay una escucultura hecha por su progenitora, quien se dedica al arte, por lo que ya luchan por recuperarla.

"Esta escultura pertenece a una colección, la escultura tiene que estar a disposición de mi mami, de hecho, ellos ya lo saben".

Lee también: Novia de Nicandro Díaz solicita orden de restricción: teme por su vida y por la de su hija

De acuerdo con Mariana, la albacea de la herencia de Nicandro, sería una de las escritoras que colaboró con el productor en varios de sus melodramas; se trataría de Kary Fajer, a quien también se menciona en el comunicado.

Aclaró que nunca ha tenido la pretensión de ser beneficiada con la herencia del productor.

"No, a mí que me dejen en paz, yo no quiero nada, yo nunca pedí nada, yo no sé de dónde viene todo este tema".

Lee también: Nicandro Díaz y los supuestos audios donde habla de su exesposa: "Me siento acosado, perseguido"

La actriz -además- compartió al matutino un audio que el productor le envió, en el que repara en algunas de sus cualidades; el reesuccharlo causó que algunas lágrimas brotaran por las mejillas de Robles, quien sostuvo una relación con Díaz por poco más de cuatro años.

Esto decía el audio:

"Me sorprende lo diferente que eres a todas, amor. Soy un afortunado al tenerte. Gracias, amor".

"Es un mensaje de amor, de admiración, de respeto", remató Mariana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc