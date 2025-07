Ninel Conde pidió a la prensa no dar voz a personas como José Manuel Figueroa, su ex, que usan los micrófonos sólo para reproducir patrones machistas; el hijo de Joan Sebastian declaró que "el Bombón asesino" nunca fue una buena pareja -supuestamente- porque nunca le cocinó ni le daba afecto, sin recibir regalos a cambio.

Hace un par de días, medios digitales detuvieron al hijo de Joan Sebastian en el aeropuerto, ahí, habló del noviazgo que lo unió a Ninel, entre el 2002 y 2006.

José Manuel afirma que Ninel nunca lo hizo feliz

Aunque José Manuel afirmó que aún guardaba un gran cariño por la cantante, también se refirió a ella como una pareja que no cumplió con sus expectativas, por lo que afirmó que nunca había sido feliz al lado de ella.

"No se percató que nunca fui feliz", dijo.

El también cantante ahondó en los motivos por los que considera que su relación no prosperó; uno de ellos, que Conde nunca le cocinó.

"Nunca fue una mujer de hacer un desayuno, nunca fue una mujer de una caricia sin un intercambio, de regalo", argumentó.

También hizo alusión a que, habitualmente, no le gusta hablar de sus exparejas y de lo que vivió con ellas y, si bien, no precisó si era un ejemplo o se refería al caso específico de Ninel, expresó que también él podría hablar de lo mal que alguien que estuvo en su vida preparaba el huevo u otras preparaciones básicas de cocina.

"No se me hace correcto decir ´siempre el huevo lo quemaba y le echaba mucha sal, nunca pudo hacer una tortilla, calentar una tortilla´", declaró.

Ninel Conde, sorprendida de las expresiones machistas de su ex

Ahora, Ninel responde y, molesta, afirma a "Venga la alegría" que las expresiones de su ex sólo reflejan el estereotipo de hombre machista y retrógrado, que sigue perpetuando la idea de que las mujeres están obligadas a atender a sus parejas y desempeñarse obligatoriamente en tareas domésticas.

"Qué triste que él tenga esa idea de la mujer mexicana, que nada más haga tortillas; la mujer mexicana claro que podemos cocinar, por supuesto, si no le cociné a él, en su momento, es porque no se lo ganó, yo a mi esposo le cocino, le hago chilaquiles, pero ese no es el punto, qué triste ese estereotipo, (las mujeres) somos seres competitivos en todos los ámbitos", afirmó.

Y, si bien, Ninel pidió a los medios ya no ser cuestionada sobre su ex, antes de negarse a contestar otra pregunta sobre el tema, pidió que dejen de dar voz a hombres como José Manuel y su exabogado, el licenciado Gustavo Herrera -quien recientemente afirmó que la cantante pagaba sus deudas con relaciones sexuales-, a quienes denominó como violentadores.

"Les pido que no me digan más porque no lo he visto, ni me interesa saber, yo les quiero pedir que no le den pantalla a los violentadores para que maltraten a las mujeres, ustedes tienen mamá, tienen hermana, no les den estos micrófonos valiosos, que son el medio que tenemos para comunicarnos con el público, para violentar a las mujeres, ese es el llamado que les hago a ustedes", precisó al matutino.

Durante todo su noviazgo con José Manuel, Ninel temió que la engañara

Durante su noviazgo (2002 - 2006), Ninel Conde y José Manuel Figueroa participaron en la tercera temporada de "Big Brother VIP". Foto: EL UNIVERSAL, archivo

En diferentes entrevistas, Ninel ha compartido que, mientras sostuvo un noviazgo con José Manuel, del que afirmaba estar muy enamorada, se sintió una mujer insegura ya que, todo el tiempo, temía que su pareja le fuera infiel; la relación de "codependencia", como ella ha denominado, se terminó luego de que descubirera que le había sido infiel con otras famosas, como Ángelica Vale y Pati Muñoz.

