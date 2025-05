Los Ángeles. El actor estadounidense Vincent Gallo desmintió ayer que vaya a participar en el próximo proyecto de Karla Sofía Gascón, The Life Lift, e insultó al equipo del filme por haber filtrado su nombre sin su permiso.

Según se indicó en abril, Gascón interpretará a una psiquiatra que “encarna tanto a Dios como al diablo” mientras que Gallo iba a encarnar a Gabriel, un personaje atormentado que vive en un pequeño apartamento de Nueva York y se ve acosado por notas adhesivas dejadas en el ascensor del edificio.

“Cuando supe que el proyecto no estaba financiado ni en producción, les dije que no hablaría más del tema hasta que tuvieran financiación y un cronograma. Entonces me preguntaron si podían usar mi nombre para ayudar a conseguir financiación. Les dije claramente que no”, dijo el actor por correo a la revista Entertainment Weekly, que publicó su desmentido.

Gallo agregó que también les advirtió que no utilizaran su nombre “de ninguna manera” ni dijeran que se había comprometido con el proyecto, porque no pensaba hablar del tema hasta que este tuviera financiación o plan de rodaje.

La directora debutante Stefania Rossella Grassi dijo que habían estado en contacto con Gallo desde febrero y él había expresado su apoyo al filme, tal y como “lo demuestran numerosos emails”.