Mientras las celebridades desfilaban con sus mejores atuendos en el Met Gala, celebrado el 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Karla Sofía Gascón, quien también había sido invitada, sorprendía luciendo una bata… de hospital.

Luego de su aparición en los Premios Platino 2025, el pasado 27 de abril, donde promocionó su película "Emilia Pérez", la intérprete impactó al publicar una fotografía desde una habitación hospitalaria.

“La razón por la que no fui al Met Gala es porque no me convenció mi outfit de hospital. Aunque estoy guapa igualmente, prometo buscar otro mejor para el año que viene”, escribió en una Instastorie que ya fue eliminada.

En la imagen, Gascón aparecía recostada en la cama, con buen semblante.

La actriz Karla Sofía Gascón en una cama de hospital. Foto: Instagram oficial.

¿Cómo se encuentra Karla Sofía Gascón?

Horas después de la publicación, añadió otro mensaje en redes sociales asegurando que no había motivo de preocupación por su estado de salud. No obstante, no reveló los motivos de su ingreso y, con su característico humor, bromeó sobre unas declaraciones previas respecto a su vínculo con el fútbol.

“No se alarmen. Es solo que Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) me vio el otro día en el fútbol y estoy pasando el reconocimiento médico del Real Madrid, pero para llevar agua a los jugadores”, escribió.

Antes de los Premios Platino, durante un partido benéfico organizado por LaLiga y los galardones, Karla pateó accidentalmente al actor Manuel Cardona. Más tarde, en entrevista con Ventaneando, recordó que, en su juventud, estuvo a punto de ingresar a un prestigioso equipo de su país: “el día que me tocaban las pruebas del Real Madrid, mi madre no me dejó ir porque estaba lloviendo”, contó.

