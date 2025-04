Cuando Karla Sofía Gascón se dignaba a entregar el premio a la "Mejor Dirección" en los Premios Platino, cayó en la cuenta que no le había sido entregado ni el sobre con el nombre de la o el ganador ni el galardón que debía entregar, por lo que decidió bromear con el hecho de que, cada que ella está en un sitio, algo inusual ocurre.

Gascón, junto a Mariel Garriga y Juan Minujín, la actriz española subió al esenario de los premios para entregar dos estatuillas, en las categorías de "Mejor Guión" y "Mejor Dirección".

Luego de entregar el reconocimiento a Amelia Mora y Arancha Echeverría por el guión de "La Infiltrada", Karla Sofía dio paso a nombrar la próxima categoría que estaba a su cargo, cuando se percató que no tenían el sobre en donde venía el nombre de la o el ganador.

Sin empacho y con la franqueza que la caracteriza, la española dijo al micrófono que no había manera de seguir con la ceremonia, no sino hasta que se le entregasen a ella y a sus compañeros el sobre y el premio que debían dar al director ganador.

"Falta el premio...", dijo.

Su compañera, Mariela dijo "el sobre, el sobre", sonriente.

"El sobre, el premio, todo... no lo tenemos, por favor, es que siempre que estoy yo pasa algo", expreso, generando la carcajada de Garriga y todos los presentes, que le dedicaron un gran aplauso.

Nerviosas, presentaron el premio, informando que el director brasileño, Walter Salles, por la cinta "Aún estoy aquí", el que, lamentablemente, no pudo asistir a la ceremonia pero envió un colega en su representación.

Cabe destacar que, durante la alfombra roja, Karla Sofía bromeó diciendo que, sentía rabia de que, en esta ocasión, no fuera ella quien fuera a obtener un reconocimiento por su trabajo como actriz, ya que sólo había sido invitada a entregar los galardones.

"Vengo a entregar (premio), con lo cual tiene un punto más de rabia, no solamente no puedo recibir porque mi película no puede ser nomianda es francesa, sino que, encima, tengo que entregar, estoy muy feliz, a mi me gusta mucho bromear", aclaró.

