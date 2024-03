Nickelodeon trabajó con cinco agresores infantiles, revela informe Los datos salieron a la luz después del estreno de "Quiet on the Set: The dark side of kids' TV”, documental en el que Drake Bell revela el abuso que vivió siendo adolescente

Drake Bell, protagonista de la serie "Drake & Josh", recientemente habló sobre el abusó que vivió en su adolescencia a manos de un trabajador del la cadena. Foto: Nickelodeon