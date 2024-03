Drake Bell: “Que el dolor no se quede dentro”

Exclusiva

Irapuato.— “Estaba llegando a un punto crítico en los últimos dos años”, señala Drake Bell en entrevista con EL UNIVERSAL previo a su presentación en la Feria de las fresas de Irapuato.

El cantante de 37 años llega al Teatro del Pueblo de esta ciudad, vestido con un elegante traje azul, dispuesto a hablar acerca de cómo ese estado ha quedado atrás, al canalizar su dolor en nueva música, que presenta por primera vez.

“Mi primer concierto fue en el Festival de la Fresa de Estados Unidos, tenía como 13 o 14 años. Es interesante que ahora esté presentando un nuevo álbum con este, que es el primer show de la nueva gira, y sea en la Feria de la fresa. Es como si estuviera todo conectado”, reflexiona.

En el nuevo disco, titulado Non stop flight, encontró un catalizador a los problemas personales que ha enfrentado, como el abuso que vivió siendo estrella infantil, el cual plasma en el tema “I kind of relate”, el cual tocó en el piano.

Drake comenzó a actuar cuando tenía cinco años y recientemente confesó en el documental Quiet on set: the dark side of kids TV que cuando tenía entre 13 y 15, mientras participaba en la serie de Nickelodeon El show de Amanda, fue víctima de abuso sexual por parte de su entrenador de diálogos Brian Peck.

Lee también: Drake Bell revela que volvió a terapia tras hablar del abuso que sufrió en su adolescencia

“Es algo que he guardado dentro durante muchos años —revela—. He pasado por muchas turbulencias en mi vida y eventos traumáticos y ahora que todo estaba llegando a un punto crítico fue cuando sentí la necesidad de sentarme y a escribir mi música”, cuenta.

Para él, cantar acerca de este y otros problemas, cuenta, ha sido parte del proceso de sanación.

“No estaba pensando en escribir un álbum, simplemente me senté y comenzó a salir toda esta honestidad, vulnerabilidad, para contar realmente mi historia”.

En 2004 Peck fue condenado, bajo el anonimato de Drake, por cargos de abuso sexual, a 16 meses de prisión y fue registrado como delincuente sexual.

El también actor habló con EL UNIVERSAL antes de su concierto. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Al compartir su historia Bell se unió a estrellas de la misma compañía televisiva como Alexa Nikolas y Jeannette McCurdy, quienes también han hablado de delitos cometidos en este empleo.

Ahora el actor manda un mensaje para aquellos pequeños que puedan estar enfrentando una situación similar.

“No estás solo —destaca—. Sé que mantenerlo dentro es lo que creemos que deberíamos hacer y que es muy difícil hablar de ello, pero hay otros con situaciones y experiencias similares y lo mejor es hablar. Que sepan que no tienen que pasar por esto solos y no tiene por qué definirlos, ni destruirlos. Hay una manera de solucionarlo”.

Encuentra la paz

En 2021 Bell fue condenado a dos años de libertad condicional después de haberse declarado culpable de dos cargos en su contra relacionados con abuso a una chica que había conocido en línea y que asistió a uno de sus conciertos en 2017.

Ahora, él defiende su inocencia y culpa a los medios de su país de haberlo señalado de abusador.

“Fue un gran error porque en realidad no se trataba de abuso, sino que así lo informaron y por eso hubo muchos informes erróneos”, dice el cantante.

Lee también: Actores de Nickelodeon se retractan, tras burlarse de Drake Bell y su denuncia de abuso sexual

El pasado 18 de marzo, el periódico The New York Times hizo una corrección del artículo que publicó en 2021 sobre el caso de Drake, donde había dicho que el cantante fue registrado como delincuente sexual.

“Se le concedió libertad condicional y servicio comunitario, pero no se le exigió que se registrara como delincuente sexual”, se aclara en el artículo.

“The New York Times informó muchas cosas que no eran precisas ni ciertas, de las cuales simplemente se retractaron esta semana, lo cual fue muy bueno”, señaló Bell.

Sin embargo, reconoce que fue una etapa difícil en su vida, sobre todo porque acababa de nacer su hijo Jeremy, y que por esa razón prefirió aceptar la condena, que sostener un doloroso juicio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.