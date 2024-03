Actores de Nickelodeon se retractan, tras burlarse de Drake Bell y su denuncia de abuso sexual

Los protagonistas de "El manual de Ned" se disculpan con Drake Bell, luego de hacer comentarios mordaces relacionados a la experiencia de abuso sexual de la que fue víctima cuando tenía 15 años; aseguran que sus dichos fueron sacados de contexto y que, ahora, cargan una gran culpa de saber que el actor está enterado de todo lo que pasó.

En febrero del año pasado, el elenco principal de "El manual de supervivencia escolar de Ned", mejor conocido como "El manual de Ned" dio a conocer que reuniría a sus protagonistas; Lindsey Shaw (Moze), Daniel Curtis Lee (Cookie) y Devon Werkheiser (Ned) para crear un podcast, donde revivirán experiencias que tuvieron lugar durante la filmación de la serie de Nickelodeon.

Fue a través de este podcast que hicieron comentarios alusivos al abuso que Drake sufrió y del que habló en el documental "Quiet on set: the dark side ok kids TV", por parte del entrenador vocal; Brian Peck.

La sorpresa fue que ninguno de ellos mostró su apoyo al actor de 37 años y, en cambio, hicieron mofa de la situación que atravesó cuando aún era menor de edad.

Los jóvenes usaron la expresión "agujero", haciendo referencia al ano, y destacaron que su experiencia en los sets del canal infantil nunca se le asemejó a la que Bell narró 22 años más tarde de ser víctima de abuso sexual.

"-Daniel te dijimos que nunca hablaras de eso, vuelve a tu ´agujero´, Daniel y dame tus ´agujeros´”, dijo Devon, causando la risa de sus dos compañeros.

No pasó mucho tiempo para que Drake se pronunciara al respecto y mostrar su indignación ante los comentarios que emitieron en su programa.

Fue hasta entonces que Werkheiser, que realizó el comentario, tuvo que reconocer que se expresó de ese modo sin haber visto el documental, sin embargo, decidió realizar cualquier juicio, debido a que estaba en una transmisión en vivo, donde sus seguidores le solicitaban a que hablar respecto al tema.

"La cag*m*s, lo entiendo, no habíamos visto el documental y todo el mundo nos pedía nuestra opinión al respecto", argumentó.

Y aunque dijo sentirse como "un pedazo de mierd*", aseguró que en ningún momento se burló de Drake y su situación:

"Sé que parece que me estoy riendo de esto y no lo estaba, pero sé cómo se ve y que Drake lo vio... sí y me sentí tan jodidamente horrible al saber que Drake nos vio en ese contexto, lo siento", destacó.

Por su parte, Bell acaba de revelar para el podcast de Sarah Fraser que, tras dar su testimonio para el documental de HBO, tomó la decisión de ingresar a rehabilitación, pues es un tema que sigue afectándolo.

"Me sentí muy cómodo en esa entrevista, pero estaba pasando por muchas cosas en mi vida personal y después terminé ingresando en rehabilitación", reconoció.

