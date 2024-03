Pese al silencio de Josh, Drake Bell lo defiende de las críticas y aclara: "se comunicó conmigo"

Drake Bell declaró que cuando tenía 15 años fue abusado sexualmente por uno de los integrantes de la producción de Nickelodeon, el cual estuvo encarcelado por un año cuatro meses. Tras esta confesión, Josh Peck, con quien protagonizó "Drake & Josh" no realizó ningún pronunciamiento público, lo que causó la decepción de sus fans que reclaman que emita algún juicio, motivo por el que Drake ha pedido a sus fans que no lo ataquen más, asegurando que su excompañero ya se comunicó con él.

El estreno de "Quiet on set: the dark side of kids TV", la serie documental en la que Drake relata los abusos de los que fue víctima en 2001, causó gran sorpresa en sus seguidores, pues tuvieron que pasar más de 20 años para que el cantante contara su experiencia.

De acuerdo con Bell, de 37 años, mientras trabaja como actor infantil en Nickelodeon, trabajó muy de cerca con el entrenador vocal Brian Peck.

En esa época, Drake tenía 15 y Brian 41.

Bell recuerda que Brian y él tenían muchos intereses en común y, entre más estrechaban su amistad, los acercamientos físicos del entrenador eran mayores, pero estos se salieron de control en una ocasión en que se fueron de gira con el canal.

Drake se encontraba durmiendo en un sillón y despertó precipitadamente cuando se percató que Peck estaba tocándolo inapropiadamente, pero eso no fue el fin del acoso, sino el principio, pues -sin dar detalles- expresó que los tocamientos fueron cada vez más y mayores, lo que le causó un gran trauma, así como temor de hablar de lo que estaba viviendo.

Tuvo que pasar un tiempo para que tuviera el valor suficiente de acercarse a su madre, Robin Dodson.

En 2003, Peck fue acusado por diferentes jóvenes por haber abusado de ellos; entre los cargos se encuentran los delitos de sodomía, acto lascivo y cópula oral mediante anestesia o sustancias controladas, en jóvenes de entre 10 a 15 años. Un año más tarde, fue condenado a 16 meses.

Por ello, los fans de Josh se molestaron mucho cuando el actor no sólo guardó silencio, sino que continuó publicando videos de TikRoks graciosos, por lo que no se quedaron callados e inundaron sus redes sociales de comentarios en los que mostraban su inconformidad, destacando que consideran que ha tenido un comportamiento desleal e ingrato con quien fuera su compañero de uno de los proyectos más exitosos en los que participó.

En cuanto Drake se percató de lo que sucedía, decidió subir un TikTok donde aclaraba a sus fans que Josh sí lo buscó luego del lanzamiento de su documental, para extenderle su apoyo, sólo que lo habría hecho de forma personal, debido a la situación tan delicada que rodea.

"He notado muchos comentarios en algunos de los TikToks de Josh y algunas de sus publicaciones, sólo quiero que sepan que procesar esto y pasar por esto es un momento muy emotivo, y mucho de eso es muy, muy difícil, así que no todo se hace público, sólo quiero que sepan que él se comunicó conmigo y ha sido muy sensible, se acercó para hablar conmigo y ayudarme a superar esto y ha sido realmente genial, así que sólo quería que ustedes lo supieran y que se lo tomaran con un poco de calma”, expresó.

