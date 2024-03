¿Cuándo y dónde ver "Quiet on set", el documental que habla de los abusos que Drake Bell sufrió?

El lanzamiento de "Quiet on set: the dark of side kids TV" ha causado gran controversia por las acusaciones de abuso sexual que desvela, sobre todo, la que realizó Drake Bell acerca de uno de los creativos de Nickelodeon, que abusó de él cuando tenía sólo 15 años. Ahora, la docuserie está a punto de ser estrenada en nuestro país, ¿cuándo y en qué plataforma de streaming verla?

A principios de febrero, se publicó el trailer del documental que expone el ambiente tenso que existía detrás de las producciones infantiles de Nickelodeon, sobre todo los producidos por Dan Schneider, responsable de proyectos muy exitosos como "El show de Amanda", "Drake & Josh", "ICarly" y "Sam & Cat".

Dan Schneider es un productor de Nickelodeon. Foto: YouTube

El canal de televisión Investigation Discovery, productor de este documental, desentrañó a través de diferentes testimonios el "ambiente tóxico" que se vivía en el canal de cable, pues destaca que detrás de todas las escenas divertidas que jóvenes y niños veían a través de la pantalla chica, se vivían abusos, comportamientos sexistas, racistas y dinámicas inapropiadas.

¿Las y los afectos?, eran menores de edad.

Lee también: Drake Bell: "Que el dolor no se quede dentro"

Entre ellos se encontraba un Drake Bell de 15 años que, en búsqueda de cumplir su sueño de convertirse en un actor de comedia, como contó el cantante en uno de los cuatro episodios de "Quiet on set".

El cantante de 37 años abrió su corazón por primera vez y relató que Brian Peck, que fue su entrenador de diálogo cuando aparecía como actor de reparto en "El show de Amanda", fue quien abusó de él luego de lograr ganarse su confianza.

Bell contó que el abuso que vivió lo llevó a entregarse a prácticas insanas pues, a través de ellas, escapaba de la realidad que lo perseguía.

Lee también: Actores de Nickelodeon se retractan, tras burlarse de Drake Bell y su denuncia de abuso sexual

El famoso confió que, si bien, en principio se negó a contar a su familia y seres más allegados, lo que estaba sucediendo, luego de que su novia de esa época lo convenciera, contó a su mamá, Robin Dodson, por teléfono el acoso del que estaba siendo víctima.

Fue así que, a través de la producción de Investigation Discovery, se reveló que fue el actor quien hizo la acusación legal en contra de Peck, que lo llevó a ser sentenciado a 16 meses de prisión por 11 cargos, incluídos sodomía y acto lascivo contra un niño de 14 o 15 años y cópula oral, mediante anestesia o sustancias controladas.

Lee también: Drake Bell debuta en la Feria de las Fresas de Irapuato

Y aunque ya conocemos parte del contenido del documental, no será sino hasta el próximo 16 de abril que llegue a Max, en donde estarán disponibles los cuatro episodios que conforman esta producción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc