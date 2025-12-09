A través de redes sociales, Netflix compartió el primer póster oficial de la segunda temporada de “Avatar: La leyenda de Aang”. En esta imagen se muestra por primera vez cómo lucirá Miya Cech en el papel de Toph, la legendaria maestra tierra.

En el póster también se aprecia el regreso de Aang, interpretado por Gordon Cormier, junto a Katara, encarnada por Kiawentiio, y Sokka, interpretado por Ian Ousley, quienes se embarcarán en una nueva aventura para explorar otros reinos y continuar su misión de entrenar al Avatar.

La imagen oficial presenta a Miya Cech portando el atuendo clásico de Toph: una túnica corta sin mangas en tonos verdes y beige, fiel al diseño original del personaje. Además, se le ve descalza, un rasgo característico que refuerza su conexión con la tierra.

Toph has arrived.



Avatar: The Last Airbender returns in 2026.

¿De qué tratará la segunda temporada de “Avatar: La leyenda de Aang”?





La segunda temporada retomará la historia justo después de los acontecimientos vistos en la primera entrega del live action, cuando Aang despierta tras permanecer cien años congelado en un iceberg.

Al descubrir que la Nación del Fuego ha iniciado una guerra para dominar el mundo, Aang acepta su destino como el Avatar, el único capaz de dominar los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire.

Perseguido por el príncipe Zuko, el joven Avatar decide emprender un viaje hacia el Reino Tierra con el objetivo de aprender a controlar el elemento tierra y así proteger a sus amigos y enfrentar la creciente amenaza.

En esta nueva temporada de "Avatar: La leyenda de Aang" se introducirá oficialmente a Toph, interpretada por Miya Cech, y también marcará el regreso de Azula, a quien da vida Elizabeth Yu. Mientras Aang se enfrenta al reto de dominar un nuevo elemento, la tensión con la Nación del Fuego aumentará, intensificando el conflicto que amenaza el equilibrio del mundo.