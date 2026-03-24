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prepara una nueva versión de la clásica comedia romántica "Si yo tuviera 30", cinta que en 2004 protagonizaron Jennifer Garner y Mark Ruffalo, informó este martes Deadline.

El regreso de esta historia, que sigue a una niña poco popular que, tras pedir un deseo, se convierte por arte de magia en una exitosa adulta contará con la actuación de Emily Bader y Logan Lerman en los roles de Jenna Rink y Matt Flamhaff.

Además, estará dirigido por Brett Haley, quien estuvo detrás del filme "Gente que conocemos en vacaciones" y que permaneció cuatro semanas en el Top 10 mundial de la plataforma.

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Por el momento, los detalles de la trama así como la posible fecha de estreno se mantienen en secreto, lo que sí se dio a conocer es que Garner volverá a la cinta, aunque será en el papel de productora.

"Si yo tuviera 30" se ha convertido en un clásico del género de las comedias románticas y logró recaudar más de 96 millones de dólares a nivel mundial durante su estreno en cines.

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