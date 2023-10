Natalia Jiménez defiende a Alejandro Fernández tras críticas por aparecer en estado inconveniente en un concierto

Si bien es cierto que Alejandro Fernández tiene una de las carreras más importantes en el mundo de la música mexicana, también es una de las más polémicas. Sus constantes cambios de looks, los encontronazos con la prensa y sus apariciones en el escenario estado inconveniente le han traído la misma cantidad de halagos que de críticas.

Las más recientes fueron causadas por un evento privado en el que participó, y es que el llamado "Potrillo" no sólo llegó con 40 minutos de retraso, también se veía cansado y por momentos parecía quedarse dormido mientras dejaba que el público cantara.

Pese a los duros ataques que recibió en redes sociales, después de que un video de este momento se hiciera viral, también hubo quien salió en su defensa, entre ellos la cantante española Natalia Jiménez.









Lee también Disputa legal por el nombre de Garibaldi: Paty Manterola lidera la batalla, afirma Víctor Noriega

En un reciente encuentro que la exvocalista de "La quinta estación" tuvo con la prensa, a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, fue cuestionada sobre la última presentación de Fernández y entre risas le expresó su apoyo: "Pues que invite", dijo Jiménez sobre las presuntas copitas de más con las que salió a escena.

Pero eso no fue todo, la española también dejó claro que la experiencia del intérprete de "Como quien pierde una estrella" es tan amplia que simplemente: "puede hacer lo que él quiera", agregó.

Natalia Jiménez habla sobre amenazas a Peso Pluma y Fuerza Regida

La artista también fue cuestionada sobre las recientes amenazas que algunos de sus colegas del regional mexicano han recibido por parte de grupos delictivos y por las que han tenido que cancelar sus presentaciones.

Jiménez, aunque dijo no saber mucho al respecto, lamentó la situación pero, por fortuna, aseguró que ahora que ella se ha sumado a este género no ha vivido algo parecido: "Ahora que estoy cantando regional yo nunca he tenido ningún problema. Muchas de las canciones que yo canto la temática es romántica, no le tiro a nadie, hacemos conciertos con promotores con buena reputación, no nos metemos en líos".

Pero también esta consciente de que la temática de las canciones, así como el movimiento al que los artistas pertenecen puede jugarles a favor o en contra: "Es muy triste (que tengan que cancelar), pero creo que va un poco de la mano del género que cantan, si estás cantando sobre aquello pues vas a llamar la atención que aquello", finalizó.

Lee también Alejandro Fernández, pasado de copas y Nodal le dice adiós a los tatuajes, lo más leído de la semana